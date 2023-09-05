İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 27. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim–25 Kasım tarihleri arasında seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Festivalde yer alan topluluklar ve destekçilerin katılımıyla, 4 Eylül Pazartesi akşamı The Marmara Taksim’in üst katında yer alan Okra İstanbul’da özel bir buluşma gerçekleştirildi. Festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan destekçilere teşekkür plaketlerinin takdim edildiği gecede, 27. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü Mehmet Birkiye’ye sunuldu. Ödül gecesinde, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, festival sponsorları adına Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu ile 27. İstanbul Tiyatro Festivali küratörü Işıl Kasapoğlu birer konuşma yaptı.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı

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Toplantıda konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Festivalde bir yandan ülkemizdeki yeni üretimleri desteklerken bir yandan da dünya sahnelerindeki yeni yaklaşımlara programımızda yer veriyor, sahne sanatlarının geleceğini yönlendiren isimleri izleyicilerimizle buluşturuyoruz. İKSV olarak sanat üretimini desteklemeyi her zaman öncelikli hedeflerimiz arasına alıyoruz. Bu amaçla 2022’de kaynak geliştirme çalışmaları yürütmüş ve İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu’nu oluşturmuştuk. Bu yıl, bu fon aracılığıyla tüm festivallerimizde genç sanatçıların üretimlerine katkıda bulunmamız mümkün oldu. 27. İstanbul Tiyatro Festivali programında yer alan beş farklı oyunu da bu fonla destekleyebildiğimiz için mutluluk duyuyoruz. Küratörümüz Işıl Kasapoğlu’na, festival ekibiyle birlikte bu programı kurguladığı ve İstanbul Tiyatro Festivali’ni geleceğe taşırken bizimle kol kola yürüdüğü için gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, “Koç Topluluğu olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılını karşılayacak olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Sanatın, toplumların medeniyet ve kültür yolculuğundaki ilerlemesini hızlandırdığına inanıyoruz. Festivalin bu yıl; sanatın, tiyatronun ve dayanışmanın iyileştirici gücünden hareketle deprem bölgesinden de iki oyun ağırlıyor olması çok değerli. 19 yıldır İstanbul Tiyatro Festivali’ni desteklemekten gurur duyuyoruz,” dedi.

Handan Uzal Dündar- Işıl Kasapoğlu - Gizem Aktepe

İstanbul Tiyatro Festivali küratörü Işıl Kasapoğlu ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Tiyatro aracılığıyla bir kişiye hayal kurdurabilirsek tüm topluma kurdurabiliriz, bir kişi ya da bütün toplum aynı dünyanın oyuncuları. Tiyatroya gitmemek, sabahları aynaya bakmadan güzelleşmeye çalışmak gibi bir şey. Oysa dünya da bir tiyatro sahnesi ve biz hâlâ genel prova akşamını yaşıyoruz. Tiyatro yapmaksa suya yazı yazmaya benzer, yaşamak gibi, geçici olduğunu bile bile inadına iz bırakma çabasıdır. Tiyatro bugünde yaşar, yarını kapsar, geçmişe tutunur, durmaz… Sonsuzdur. Bizlerse sonlu hayatımızda akıllanmadan ihtiyarlamamalıyız. Önümüzde gürül gürül akıp giden hayatın türlü rengine bulanmalı, evvel zaman anlatılarına kulak vermeli ve geleceğe bu mirası aktarmalıyız. Geç kalmadan…”

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İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Mehmet Birkiye’ye verildi. Ödülü İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı sundu.

Mehmet Birkiye gecede yaptığı konuşmasına; “1997’den bu yana bu ödülün verildiği ustalara bakınca yüreğimi saran tebessümü saklamam, mümkün değil. Özellikle de 1997’de bu ödülü alan hocam Yıldız Kenter’i düşündükçe… Bildiğim tiyatronun güvenli sınırlarının dışına ilk defa 1975’te İstanbul Festivali kapsamında Rumeli Hisarı’nda sahnelenen The New Shakespeare Company’nin Bir Yaz Gecesi Rüyası’nın açtığı kapıdan çıktım. Ve bu kapı 1989 yılından sonra İstanbul Tiyatro Festivali ile daha da yoğunlaşarak doğuya, batıya, kuzeye, güneye açıldı. İstanbul Tiyatro Festivali’nin açtığı o kapıdan giren birçok yönetmeni, tiyatroyu takip ediyorum. Bir tiyatrocu olarak müteşekkirim. Ancak festivalin nasıl tarif edeceğimi bilemediğim bir özelliği daha var. Bizi Dionysos’un ateşine bağlayan ritmi. Genç yaşlı binlerce tiyatroseverle bu ritmin paydasında buluşmak heyecan verici. O nedenle İstanbul Tiyatro Festivali’ni sevelim sevdirelim,” dedi.

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1986’dan 2011'e kadar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda sahne hocası; 1971’den 2011’e kadar Kent Oyuncuları'nda oyuncu ve yönetmen olarak çalışan Mehmet Birkiye, Kent Oyuncuları, Tiyatro Gerçek, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Pangar İBB Şehir Tiyatroları gibi ödenekli ve özel tiyatrolarda 30’a yakın oyun yönetti. Birçok oyunda Yıldız Kenter'in yönetmen yardımcısı olarak görev aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan ayrıldıktan sonra, 2008 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi, Drama ve Oyunculuk Bölümünü kurdu. Halen, aynı üniversitede bölüm başkanlığını sürdüren Birkiye, oyunculuk kariyeri boyunca, 40’a yakın tiyatro oyununda ve çeşitli sinema-TV projelerinde yer aldı; hem oyuncu hem de yönetmen olarak çok sayıda tiyatro ödülüne değer görüldü.

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Festival, 25 Ekim’de Pina Bausch’un başyapıtı Café Müller ile açılışını yapıyor

Café Müller

25 Ekim’de, Mey|Diageo ve Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ’nin gösteri eş sponsorluğunda sahnelenecek Pina Bausch başyapıtı Café Müller ile açılışını yapacak festivalde, izleyiciler, bir ay boyunca, şehrin farklı mekanlarında, günümüz tiyatrosuna damgasını vuran 20 tiyatro, performans ve dans gösteri izleme fırsatı bulacak.

Festival biletleri

Sen Hamlet Değilsin

İKSV Lale Kart üyeleri için öncelikli satışlar: 5-6-7 Eylül

Genel satış: 8 Eylül Cuma, saat 10.30

Festival biletleri, passo.com.tr ve İKSV gişesinden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) alınabilir.

Öğrenciler festivalde bu yıl yine 10 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabilecek.

27. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, halka açık ve ücretsiz etkinlikler de gerçekleştirilecek. Festivalle ilgili ayrıntılı bilgiye tiyatro.iksv.org adresinden ulaşılabilir.