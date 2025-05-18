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        İstanbul trafiği Katrin Kerkhofs'u durduramadı

        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için Belçika'dan İstanbul'a gelen Dries Mertens'in hamile eşi Katrin Kerkhofs, trafik nedeniyle otoyolda yürümek zorunda kaldı; "O kilometreleri otoyolda yürüyeceksiniz kızlar"

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.05.2025 - 23:20 Güncelleme: 18.05.2025 - 23:20
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        İstanbul trafiği Katrin Kerkhofs'u durduramadı
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        Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 36. haftada sahasında Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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        Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens’in eşi Katrin Kerkhofs ise şampiyonluk heyecanına ortak olmak için Belçika’dan İstanbul’a geldi. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez hamile olduğu öğrenilen Kerkhofs, ülkesindeki işlerini bırakıp bu özel anı kaçırmamak adına uçağa bindi.

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        Ancak İstanbul trafiği ona geçit vermedi. Maça yetişmeye çalışan Kerkhofs, yoğun trafik nedeniyle aracını terk ederek otoyolda yürümeye başladı. Bu anları sosyal medya hesabından esprili bir dille paylaşan Kerkhofs, takipçilerini hem şaşırttı hem de güldürdü.

        Paylaşımında, "Bugün Belçika'da işin varken, kocanın üçüncü kez şampiyon oluşunu izlemek için uçtun ama trafik seninle iş birliği yapmıyor, o kilometreleri otoyolda yürüyeceksin kızlar" ifadelerini kullandı.

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        #galatasaray
        #Dries Mertens
        #Katrin Kerkhofs
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