İstanbul trafiği Katrin Kerkhofs'u durduramadı

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 36. haftada sahasında Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

REKLAM Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens’in eşi Katrin Kerkhofs ise şampiyonluk heyecanına ortak olmak için Belçika’dan İstanbul’a geldi. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez hamile olduğu öğrenilen Kerkhofs, ülkesindeki işlerini bırakıp bu özel anı kaçırmamak adına uçağa bindi.

REKLAM Ancak İstanbul trafiği ona geçit vermedi. Maça yetişmeye çalışan Kerkhofs, yoğun trafik nedeniyle aracını terk ederek otoyolda yürümeye başladı. Bu anları sosyal medya hesabından esprili bir dille paylaşan Kerkhofs, takipçilerini hem şaşırttı hem de güldürdü.