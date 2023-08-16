Ümraniye'de bir kişi trafikte kendisine korna basanlarla tartıştı iki kişiyi bıçakladı

Ümraniye'de bir kişi trafikte kendisine korna basanlarla tartıştı iki kişiyi bıçakladı

İstanbul trafiğinde korna dehşeti! 2 kişiyi bıçakladı! İstanbul'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. Ümraniye'de, bir otomobil sürücüsü, trafikte kendisine korna çalan sürücüye tepki göstererek tartışmaya başladı. Çıkan arbedenin ardından sürücü, iki kişiyi bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Ümraniye'daki Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Ömer T. yanındaki arkadaşı Furkan C. ile trafikte ilerliyordu.

DURUNCA KORNA ÇALDI

DHA'da yer alan habere göre önlerinde ilerleyen otomobil sürücüsü durunca Ömer T., korna çalarak devam etmesini istedi. Daha sonra otomobilden inen 2 kişi ile aralarında arbede yaşandı.

FALÇATAYLA 2 KİŞİYE SALDIRDI

Arbedenin sonlanmasının ardından iddiaya göre otomobil sürücüsü aracından aldığı falçata ile Ömer T. ve Furkan C.'ye saldırdı.

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İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

Furkan C. kolundan bıçaklanırken yanındaki arkadaşı ise bileğinden yaralandı. Şüpheli sürücü yanında bulunan arkadaşı ile olay yerinden ayrıldı. Furkan C. ve Ömer T. ise bir süre yürüdükten sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"ARABASINA GİTTİ FALÇATA ÇIKARDI"

Furkan C., yaşadıkları dehşeti anlattı.

Furkan C., arkadaşı Ömer T.'nin ameliyata alınacağını söyledi ve saldırgan otomobil sürücüsünden şikayetçi olduklarını belirtti. Furkan C., "Trafikte arkadaşımla yan yana giderken siyah bir araç önümüzde yavaşladı. Biz de korna çaldık, uyarı anlamında ilerlesin diye. Sola çekti küfürler hakaretler etti. O sola çekince indik arabadan. Bir arbede yaşandı. Yere yatırdık falan. Kalktık. Yalvardı bize 'Bırakın gideceğiz.' diye. Ben kendi elimle kaldırdım yerden. Sonra arabasına gitti falçata çıkardı.

"KOLUM YARILDI, 16 DİKİŞ ATILDI"

Arkadaşımın üzerine doğru koşmaya çalıştığını gördüm. Ben araya girerken falçatayı yüzüme doğru salladı. Ben son anda çekildim. Kolum komple yarıldı. 16 tane dikiş var. Arkadaşıma saldırdı, onun da bileğini kesti. Şu an serçe parmağını hareket ettiremiyor. Şimdi hastanede bir ameliyat geçirecek. Biz iki kişiydik onlar da iki kişiydi. Şikayetçi olduk" dedi.