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        Haberler Gündem Güncel İstanbul trafik durumu: Bu kez yollar boş kaldı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Bu kez yollar boş kaldı!

        İstanbul'da bayramın 2'nci günü yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasına göre saat 12.00 sıralarında yoğunluk yüzde 35 olarak ölçüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 13:40 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:40
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        Bu kez yollar boş kaldı!
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        İstanbul'da 9 günlük bayram tatilinin ikinci günü öğle saatlerinde yollar boş kaldı.

        DHA'nın haberine göre İBB’nin trafik haritasına göre, yoğunluk yüzde 35 olarak ölçüldü. Yollar havadan görüntülendi.

        9 günlük Ramazan Bayramı tatili memleketlerine ve tatil beldelerine gidenlerin ardından İstanbul'da bayramın ikinci gününde yollar boş kaldı.

        İBB’nin trafik haritasına göre saat 12.00 sıralarında yoğunluk yüzde 35 olarak ölçüldü. TEM Otoyolu'nda trafiğin akıcı olduğu görüldü. Boş kalan yollar havadan görüntülendi.

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        #istanbul trafik
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