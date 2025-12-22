İstanbul'da haftanın ilk iş gününde etkili olan yağış ve trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor. Taksim'de yağmur, Üsküdar'da ise sis etkili oluyor.

AA'daki habere göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerlerken kent genelinde, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç ile Zincirlikuyu'da araçlar ağır seyrediyor.

D-100 kara yolu yönünde, Haramidere Bağlantı Yolu'nda ilerleyen servis aracının toprak alana çıkarak bariyerlere çarptığı trafik kazası nedeniyle bölgede araç yoğunluğu oluştu.

Mecidiyeköy'de, D-100 kara yolu Ankara istikametinde yanan araca itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında trafik akışı durma noktasına geldi.

Esenler'de, TEM Otoyolu ile Otogar ve Hal Yolu gibi bağlantı yollarında yoğunluk yaşanıyor.

Bakırköy'de, Kennedy Caddesi'nden Avrasya Tüneli'nin girişine kadar araçlar güçlükle ilerliyor.