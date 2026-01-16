Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesilecek: 17 Ocak 2026 İstanbul'da hangi ilçelerde saat kaça kadar elektrik yok, elektrik ne zaman gelecek?

        İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesilecek: 17 Ocak 2026 İstanbul'da hangi ilçelerde saat kaça kadar elektrik yok?

        BEDAŞ, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Güngören, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Beylikdüzü, Bayrampaşa, Başakşehir, Bahçelievler, Bağcılar ve Avcılar'da olmak üzere toplamda 15 ilçede ve buna bağlı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Sabah saatlerinde başlayacak kesinti, bazı yerlerde akşam saatlerine kadar sürecek. İşte, 17 Ocak 2026 Cumartesi İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak yerler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 15:32 Güncelleme: 16.01.2026 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul’da Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Güngören, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Beylikdüzü, Bayrampaşa, Başakşehir, Bahçelievler, Bağcılar ve Avcılar olmak üzere 15 ilçede ve bu ilçelere bağlı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. İşte, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler…

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        22
        23
        24
        25
        26
        27
        28
        29
        30
        31
        32
        33
        34
        35
        36
        37
        38
        39
        40
        41
        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Rodrigo Becao ve Cenk Tosun, Kasımpaşa'da!
        Rodrigo Becao ve Cenk Tosun, Kasımpaşa'da!
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu