BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul’da Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Güngören, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Beylikdüzü, Bayrampaşa, Başakşehir, Bahçelievler, Bağcılar ve Avcılar olmak üzere 15 ilçede ve bu ilçelere bağlı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. İşte, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler…