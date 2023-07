İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!

6 Şurada Paylaş!









Gördüğü manzaraya isyan eden Özcan Aydın, "Yoldan geçiyordum, ufak bir nefes alalım diye durduk ama her taraf içler acısı. Gerçekten içim acıdı, her taraf çöp içinde, keşke böyle bırakmasalar, duyarlı olsa insanlar. Nefes almak için 5 dakika saptık; 10 dakika oturamadık. Kokudan hemen geri gidiyoruz. Her taraf, çöpler, şişeler olduğu gibi bırakmışlar" şeklinde konuştu.