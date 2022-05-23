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İstanbul'da yeni banliyö hattı Halkalı-Bahçeşehir arasında seferler başladı

İstunbul'da, Küçükçekmece Halkalı ile Başakşehir Bahçeşehir arasında 13.5 kilometre uzunluğundaki güzergahta banliyö seferleri başladı. 22 dakika sürecek seferler, sabah ve akşam saatlerinde karşılıklı olarak ikişer kez gerçekleştirilecek. Bin 637 yolcu kapasiteli Marmaray tren setleriyle gerçekleştirilen seferlerde İstanbulkart da kullanılabilecek

İstanbul'un yeni banliyö hattında seferler başladı! İşte Halkalı - Bahçeşehir metro durakları! - Haberler
İstanbul'un yeni banliyö hattında seferler başladı
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AA

İstanbul'da, Halkalı ile Bahçeşehir arasında 13.5 kilometre uzunluğundaki güzergahta banliyö seferleri başladı.

Kapıkule-Halkalı hattı üzerinden sağlanan demir yolu bağlantısıyla Bahçeşehir ile Marmaray'ın son durağı olan Halkalı arasındaki seferlerin ilki karşılıklı olarak bugün sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildi.

İlk seferde yolculuk yapan vatandaşlar, söz konusu hatta hızlı ve kolay ulaşım imkanı sunan banliyö seferlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

SABAN VE AKŞAM KARŞILIKLI 2'ŞER SEFER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Halkalı-Bahçeşehir banliyö seferleri karşılıklı olarak sabah ve akşam saatlerinde ikişer kez gerçekleştirilecek. Sabah Halkalı'dan saat 06.30, Bahçeşehir'den ise 07.00'de başlayacak seferler, akşam Halkalı'dan saat 18.30'da, Bahçeşehir'den ise 19.00'da yapılacak.

SEFER SÜRESİ 22 DAKİKA

Banliyö seferleri, 13.5 kilometrelik Halkalı-Bahçeşehir hattında 22 dakika sürecek. 5 vagonlu ve bin 637 yolcu kapasiteli Marmaray tren setleriyle gerçekleştirilecek banliyö işletmeciliğinde İstanbulkart da geçerli olacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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