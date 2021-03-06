İstanbul vaka sayısı için beklenen açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il koronavirüs vaka sayısı haritasını Twitter hesabından paylaştı. Normalleşme sürecine girdiğimiz dönemde İstanbul'da 100 bin kişide 89.90 olan vaka 111.57'ye çıkması tehlike çanlarını yeniden çaldı. Risk haritasında turuncu renkte olarak yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul, kırmızıya döndü. Peki, İstanbul'a yasaklar gelecek mi?

İSTANBUL VAKA SAYISI KAÇ OLDU SON DAKİKA

İstanbul risk haritasında kırmızaya döndü. İstanbul'da 100 bin kişide 89.90 olan vaka 111.57'ye çıktı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021

İSTANBUL'A YASAKLAR GELECEK Mİ?

Kontrollü Normalleşme kapsamında risk haritası iki haftada bir koronavirüs vaka sayılarına göre güncellenecek ve iller risk gruplarına göre yeniden şekillenecek. Kısıtlamalar da buna göre karar verilecek. İstanbul'a yeniden yasakların gelmesi ile ilgili henüz yetkililerden açıklama gelmedi.