İstanbul Valiliği: Barajlardaki su seviyesi maksimum seviyede

DHA

İstanbul Valiliği, barajlardaki su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığını ve yükselmeye devam etmesi halinde barajlardan kontrollü olarak su tahliyesi yapılacağı duyuruldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle: "Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü'nce Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey Barajlarındaki su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığı bildirilmiştir. Su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde, barajlardan kontrollü olarak su verilecektir."

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