İstanbul Valiliği'nde 100. yıl töreni

İstanbul Valiliği'nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Beyoğlu'nda gerçekleştirildi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri, kamu kurumlarının yöneticileri ve birçok davetli katıldı. Tören öncesinde Vali Davut Gül, eşiyle birlikte davetlilerle selamlaştı. Kuran-ı Kerim okunması ve dua ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İstanbul Valiliği'nin Cumhuriyetin 100.yılına özel olarak hazırladığı filmlerin de gösterimleri yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül törende konuşma gerçekleştirdi.

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"CUMHURİYETİMİZ YENİDEN DİRİLİŞİMİZİN ADIDIR" Gül, "Malazgirt'te çağlayan, Çanakkale'de aşan, Dumlupınar'da şahlanan, 15 Temmuz'da coşan bu milletin kahramanlık ve cesaretinin bir yeryüzü medeniyeti kurmuştur. Çelikten güçlü hür idaremizin adı Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Cumhuriyetimiz sahip olduğumuz en büyük, en güçlü eserimizdir. Cumhuriyetimiz yeniden dirilişimizin adıdır. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin son kalesidir. Dünyanın en güçlü devletlerinden biri olma gayemizin yurtta ve cihanda barış irademizin tezahürüdür." dedi.

"İLHAMIMIZI KITALARI BİRLEŞTİREN, MEDENİYETLERİ BULUŞTURAN AZİZ İSTANBUL'DAN ALIYORUZ" REKLAM Vali Gül, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yaş gününde ilelebet sürecek kardeşliğimizi bir kez daha tazeliyoruz. İlhamımızı kıtaları birleştiren, medeniyetleri buluşturan aziz İstanbul'dan alıyoruz. Gayemiz ve görevimiz, askeri ve siyasi dehasıyla bizlere cennet bir vatan bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmektir. Cumhuriyetimizin kuruluşundaki heyecan, azim ve inancı ilelebet yaşatmaktır. İstanbul'umuzda ve vatanın dört bir yanında, yılmadan, yorulmadan canla başla çalışmaktır." ifadelerini kullandı.