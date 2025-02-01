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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Valiliği'nden Beyoğlu'nda otellere yangın denetimi | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda otellere yangın denetimi

        İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan genelgeyle, Yangın Denetim Komisyonu kuruldu. 3 ilçede başlatılan uygulamada Beyoğlu'nda bulunan otellere yangın denetimi yapıldı. İşte dikkat çeken uyarılar...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 13:41 Güncelleme: 01.02.2025 - 14:29
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        Beyoğlu'nda otellere yangın denetimi
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        İstanbul Valiliği geçtiğimiz günlerde il genelinde bulunan kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin denetleneceğini duyurmuştu. Bu çerçevede Yangın Denetim Komisyonları 3 ilçede kurularak çalışmalarına başlarken, Beyoğlu'nda bulunan otellerde denetim gerçekleştirildi.

        YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ KONTROL EDİLDİ

        İHA'da yer alan habere göre ilçe kaymakamlığının koordinesinde İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı ve Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nden oluşturulan komisyon ile bir otele gidilerek yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapıldı.

        İŞLETMENİN RUHSATI DA İNCELENDİ

        Ayrıca işletmenin ruhsatları, yangın algılama ve uyarı sistemleri, acil durum aydınlatma ve yönlendirme sistemleri, yağmurlama sistemi, acil kaçış koridorları, söndürme ve müdahale ekipmanları gibi maddeler tek tek kontrol edildi.

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        "YAĞMURLAMA SİSTEMİMİZ MEVCUT"

        Denetimler sırasında konuşan otelin Teknik Servis Müdürü Halil İbrahim Uygur, "İçeride her misafirimizin bulunduğu tüm alanlarda hem yağmurlama sistemi, spink sistemlerimiz var, hem alarmlarımız var, hem de oda içlerinde sesli alarmlarımız var. Her türlü duman detektörüne karşı, yağ yangınlarına karşı tüm mutfak alanlarımızda gazı söndürmeler mevcut. Eğer içeride bir tehlike varsa, tahliyesine karar vererek ilgili kuruma haber veririz" diye konuştu.

        "YANGIN TÜPÜNÜN ÖMRÜ 4 YILDIR"

        Yapılan denetimde konuşan itfaiye eri ise, "Şöyle bir tavsiyede bulunmak isterim; üretim tarihinden itibaren tüplerimizin son kullanma tarihi 4 yıldır. 4 yıl içerisinde 6 ayda bir periyodik kontroller yapılır. Teknik personel bunu 6 ayda bir gelip yada ilgili firma gelip, anlaşma yaptığınız firma barometresini kontrol eder. Eğer yeşil çizgiyi gösteriyorsa, problem yoktur. İçerisindeki itici gaz faal haldedir ve 6 ayda bir gelindiğinde hacim kazandırmak için içerisindeki toza ters çevirip düzelterek kontrolleri sağlar.

        Dört yılın sonunda tüpünüzü değişim için firmaya yönlendirebilirsiniz. Bir tavsiyem olacak size, yangın söndürme tüpü yerde değil de, insanların kaçarken takılıp, düşeceği pozisyonda değil de, yerden 90 santim yukarıda, askılıkta asılı halde durması tavsiyemizdir. Yangın Denetim Komisyonları'nın önümüzdeki günlerde tüm ilçelerde kurulma işlemlerinin tamamlanacağı öğrenildi.

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