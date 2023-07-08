Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        İstanbul Valiliği'nden ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama

        İstanbul Valiliği, kentteki ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılmadığını bildirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 13:43
        İstanbul Valiliği'nden ekmek fiyatı açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Valiliği, kentteki ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılmadığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basında ve sosyal medyada haberler yer aldığı belirtildi.

        Açıklamada, "İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gram ekmek 5 liradan satılmaktadır." bilgisi verildi.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TOKİ paylaştı! Kaba inşaatları bitti
        TOKİ paylaştı! Kaba inşaatları bitti
        Köpeğe 14 kurşun!
        Köpeğe 14 kurşun!
        Arda Güler'in o sözleri manşet oldu!
        Arda Güler'in o sözleri manşet oldu!
        Feci ölümde o taşın sırrı çözüldü!
        Feci ölümde o taşın sırrı çözüldü!
        İlk hedef Lyanco!
        İlk hedef Lyanco!
        Koleksiyoner fark etti! 119 yıl sonra evine döndü
        Koleksiyoner fark etti! 119 yıl sonra evine döndü
        Emekli maaş zammı yüzde 25’e çıkıyor
        Emekli maaş zammı yüzde 25’e çıkıyor
        Öldürdüğü patronunun babasını böyle kandırmış!
        Öldürdüğü patronunun babasını böyle kandırmış!
        Ücret maaş dengesi ne oldu?
        Ücret maaş dengesi ne oldu?
        Türkan Şoray'ı yıkan kayıp
        Türkan Şoray'ı yıkan kayıp
        Sağanak yağmur uyarısı! Çok kuvvetli olacak
        Sağanak yağmur uyarısı! Çok kuvvetli olacak
        Ayrılık kararı! Üç talibi var
        Ayrılık kararı! Üç talibi var
        2. kattan düşmüştü! Erkek arkadaş için istenen ceza...
        2. kattan düşmüştü! Erkek arkadaş için istenen ceza...
        23 kişiyi öldüren saldırgan hakkında karar
        23 kişiyi öldüren saldırgan hakkında karar
        Cimbom'dan yeni teklif!
        Cimbom'dan yeni teklif!
        Yorgun mermi dehşeti! Minik Eymen'in yanına düştü!
        Yorgun mermi dehşeti! Minik Eymen'in yanına düştü!
        Sezen'in hayran kâbusu
        Sezen'in hayran kâbusu
        Gerçek halleri ve sosyal medya halleri
        Gerçek halleri ve sosyal medya halleri
        Harrison Ford’un en iyi 10 filmi
        Harrison Ford’un en iyi 10 filmi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro