Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul
ABONE OL

İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

İstanbul Valiliği tarafından yarın Kocaeli, Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu Yakası’nda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların olabileceği duyuruldu

İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
İHA

İstanbul Valiliği tarafından yarın Kocaeli, Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu Yakası’nda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların olabileceği duyuruldu.

Valilik açıklamasında, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, 29 Haziran 2023 Perşembe günü Kocaeli, Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu Yakası’nda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlar sebebi ile ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Van'da trafik kazası: 5 yaralı
GÜNDEM Van'da trafik kazası: 5 yaralı
Şırnak'ta iki aile arasında taşlı, sopalı kavga
GÜNDEM Şırnak'ta iki aile arasında taşlı, sopalı kavga
İstanbul-Yenikapı sahilinde korku dolu anlar! Tur teknesi battı
GÜNDEM Yenikapı sahilde tur teknesi battı
Bayram tatili yolunda depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı
GÜNDEM Bayram tatili yolunda depremzede aile kaza yaptı: 1 ...
Boğaziçi Üniversitesi, 2024 Dünya Üniversite Sıralamasında 200 sıra yükseldi
GÜNDEM Boğaziçi Üniversitesi 200 sıra yükseldi
YTB Personel Daire Başkanı Volkan Duman trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
GÜNDEM YTP Personel Daire Başkanı trafik kurbanı
Kurban Bayramında toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29-30 Haziran, 1 Temmuz metro, tramvay, marmaray, metro, vapur, otobüs bedava mı?
GÜNDEM Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?
Kayseri'de ikinci kattan düşen kişi ağır yaralandı
GÜNDEM Kayseri'de ikinci kattan düşen kişi ağır yaralandı
Çanakkale´de köprü üzerinde iki otomobil çarpıştı; 8 yaralı
GÜNDEM Çanakkale'de köprü üstünde kaza
Mersin'de bir genç denizde kayboldu
GÜNDEM Mersin'de bir genç denizde kayboldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.