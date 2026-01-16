Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Valiliğinden hafta sonu için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı | Son dakika haberleri

        İstanbul Valiliğinden hafta sonu için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı

        İstanbul Valiliği, hafta sonu kentte karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 21:06 Güncelleme: 16.01.2026 - 21:07
        İstanbul Valiliğinden hava durumu uyarısı
        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul'da cumartesi günü havanın parçalı çok bulutlu, genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olmasının beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olmasının beklendiği kaydedildi.

        Pazar günü ise havanın parçalı ve çok bulutlu, il genelinde karla karışık yağmur, yüksek kesimler ile kuzey ilçelerde kar yağışına dönüşeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın da 5 derece olmasının beklendiği ifade edildi.

        Açıklamada, kentin yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde kısa süreli örtü oluşabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

        Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren azalacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

        Fotoğraf: AA

