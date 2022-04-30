İstanbul ve Ankara'da yarın bu yollar kapalı 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günüö etkinlikleri kapsamında ve Beyoğlu'nda 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 06.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatifi olan güzergahlar şöyle:

Beyoğlu ilçesinde saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar; Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacı Başı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak,Yeni Çarşı Caddesi-Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescid Caddesi-Meşrutiyet Caddesi-Hamal Başı Caddesi-Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak, İnönü Caddesi- Mete Caddesi.

Belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle; Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğaz Kesen Caddesi, Defterdar Yokuşu.

Anadolu Yakası'nda saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar ise şöyle: Turgut Özal Bulvarı (Maltepe - Kartal Sahil Yolu), (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar. Alternatif güzergah olarak D-100 karayolu ve Maltepe Bağdat Caddesi önerildi.



ANKARA

Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, ”1 Mayıs 2022 Pazar günü 13.00-15.30 saatleri arasında Anadolu Meydanı’nda '1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü' konulu açık hava toplantısı düzenlenecektir. Söz konusu açık hava toplantısı nedeniyle 30 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 23.00’ten itibaren, ihtiyaç olması halinde; Anıt Caddesi’nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 08.00’den itibaren etkinlik sona erene kadar; Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, GMK Bulvarı’nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi’nin Hipodrom Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü ve Kazım Karabekir Caddesinden Celal Bayar Bulvarına bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Celal Bayar Bulvarından Kazım Karabekir Caddesine bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Gençlik Caddesi’nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır” denildi.





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