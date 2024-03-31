İstanbul Maltepe Belediyesi hangi partide? İstanbul Maltepe Belediye başkanı kimdir? İstanbul Maltepe Belediye başkan adayları İstanbul Maltepe Belediyesi hangi partide? İstanbul Maltepe Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Maltepe Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Maltepe Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Maltepe Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Maltepe yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:42 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:42 facebook

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