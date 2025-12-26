İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağar mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu uyarısı geldi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'a ne zaman kar yağacağına ilişkin açıklamada bulundu. Öte yandan bu yılbaşı en çok kar ihtimali Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görüldüğünü açıkladı. Güneydoğu Anadolu'da da yeni yıl, kar yağışıyla başlayabilir. Peki İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağar mı?
İstanbul’da kar yağışı beklentisi giderek artıyor. Ocak ayına kısa süre kala MGM’den hava durumu uyarıları peş peşe geliyor. İşte, güncel hava durumu raporu
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'a ne zaman kar yağacağına ilişkin açıklamada bulundu.
27 Aralık Cumartesi günü Anadolu yakasının yüksek kesimlerine kar düşmesi bekleniyor.
Öte yandan, yılbaşından sonra da kar yağma ihtimali öne çıkıyor. Buna göre; 2-8 Ocak 2026 tarihlerinde İstanbul yağışlı havanın etkisine girerken, yine yüksek kesimlerde olmak üzere kar yağışı olabileceği belirtiliyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre; İstanbul genelinde 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbul’da 26 Aralık 2025 Cuma ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günleri için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. İstanbul’un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. İstanbul’da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
YILBAŞINDA 3 BÖLGEDE KAR OLASILIĞI
Bu yılbaşı en çok kar ihtimali Doğu Anadolu’da ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde görülüyor. Güneydoğu Anadolu’da da yeni yıl, kar yağışıyla başlayabilir.
İSTANBUL'DA 2-8 OCAK ARASI KARLI GEÇEBİLİR
Batıda ise 1-2 Ocak’ta hala kar havası olacak. İstanbul gibi kıyı merkezlerde yılbaşından sonra da kar ihtimali sürecek. Hatta uzun vadeli tahminlerde 2-8 Ocak arasını bol yağmurlu, yükseklerde yine kar yağışlı geçirme ihtimalimiz var. Marmara ve Batı Karadeniz ile Ege kıyıları, gelecek 10 gün içinde aralıklarla yağışlı olacak diyebiliriz. Bu durum kuraklıkla mücadele eden ülkemize iyi gelecektir. Soğuk ve yağışlı havalar, mevsime uygun havalar kapımızda."