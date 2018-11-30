Yer, Kartal...

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Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 08.30 sıralarında Kartal Karlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz hırsızlar minibüsle güpegündüz bir iş yerine geldi. İHA'nın haberine göre, içeride soygun yapmaya hazırlanan hırsızları kısa bir süre iş yerinin güvenlik görevlisi fark etti. Koşarak içeriye gelen görevli hırsızları durdurmak için minibüsün önüne atladı. Diğer bir vatandaş ise iş yerinin sürgülü demir bariyerlerini çekerek kapatmak istedi. Ancak minibüsteki hırsızlar, aracı güvenlik görevlisinin üstüne sürdü ve içeriden çıkmak istedi. Demir bariyerlere de çarpan hırsızlar son olarak iş yerinin girişindeki otomobile de çarparak güçlükle kaçtı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
MİNİBÜSÜ VATANDAŞLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ
Görüntülerde, hırsızlar minibüsle içeriye giriyor. Aracı park eden hırsızlar ardından soygun yapmak istiyor. Ancak güvenlik görevlisi durumu fark edince koşarak olay yerine geliyor. Hırsızlar aracı, önüne atlayarak kendilerinin durdurmaya çalışan görevlinin üstüne sürüyor. Vatandaş ise demir bariyerleri çekiyor. O esnada hırsızlar minibüsle önce bariyerlere ardından da kapıdaki otomobile çarpıyor. İçeriden çıkmayı başaran hırsızlar vatandaşların üstüne aracı sürerek kaçıyor.
Öte yandan hırsızlık girişiminde bulunan şahısların aynı gün polis tarafından yaşanan kovalamaca sonucu yakalandığı öğrenildi.
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