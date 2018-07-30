Bomonti-Beşiktaş Tüneli’nde süratli bir şekilde seyir halinde olan motosiklet tutkunu genç, hatalı sollama yapan lüks minibüse çarparak 75 metre sürüklendikten sonra feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, gencin motosikletinin ise yaklaşık 213 metre sürüklendiği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre kaza, geçtiğimiz 24 Haziran Pazar günü saat 23.15 sıralarında Bomonti-Beşiktaş Tüneli Dolmabahçe istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir otelde bel boy olarak çalışan 24 yaşındaki Mehmet Yusuf Suay, akşam saatlerinde iş yerinden çıkarak evine gitmek üzere motosikletiyle yola koyuldu. İddiaya göre bir süre sonra tünele giren Suay, süratli bir şekilde seyir halindeyken önünde seyreden lüks minibüsün sürücüsü 27 yaşındaki Seçkin K., önündeki aracı sollamak istedi. Ancak sinyal vermeden aniden sollama yapan sürücünün görmediği motosikletli genç minibüse çarptı. Kaza sonucu motosikletten düşerek yaklaşık 75 metre sürüklenen genç, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Motosiklet ise kaza sonrası yaklaşık 213 metre sürüklendi. Minibüs sürücüsü de kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosikletli gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeyi teslim alan acılı aile Mehmet Yusuf Suay’ı, kazanın ertesi günü ikindi vakti Pendik Kurtköy Ulu Camii’nde cenaze namazının kılınmasının ardından Kurtköy Mezarlığı'na defnetti.



"OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Gencin yakın arkadaşı Ufuk Işık, “Bize Yusuf’un makas atarak ilerlediğini söylediler. Biz sonrasında olayın öyle olmadığını, Yusuf’un sağ şeritte ilerlerken önündeki aracı geçmek için sinyal verdiğini belirli bir süratte ilerlerken, önündeki aracın sinyal vermeden sol şeride geçtiğini ve çarpıştıklarını öğrendik. Yaklaşık 2 saat sonra olay yerine gittiğimizde Yusuf’un cansız bedeniyle karşılaştık. Akabinde hastaneye gittik ve sabaha kadar bekledik. Sabah saatlerinde savcı hastaneye geldi ve yüzde 100 kusurlu olduğunu söyledi. Tabii biz olayın peşini bırakmadık ve bırakmayacağız” dedi.



"AKROBASİ VE HIZ YAPAN BİRİ DEĞİLDİ"

Işık, “Yusuf’un kazadan sonra kırılmış olan kaskının vizörü, 1 hafta önce değişmiş olduğu lastikleri bende duruyor. Kendisi çok temkinlidir, hiçbir zaman böyle akrobasi motosiklet kullanan hız yapan, tek teker diye tabir ettiğim motosikletin önünü veya arkasını kaldıran bir arkadaşımız değildir. Hız sınırlarına uyan, devamlı üstünü başını giyen ve koruması tam olan biriydi. Aradan 20 gün geçti ama Yusuf hala aklımızda, acısı bizde çok büyük. Hayalleri idealleri olan pırıl pırıl bir gençti. Çok üzgünüz. Motosikletle hep birlikte sürdüğümüzde biz hız yapınca bize, ‘Abi çok hızlı gidiyorsunuz’ derdi” ifadelerini kullandı.

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