Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul polisine gelen bir ‘Papağan’ istihbaratı üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda yasadışı yollarla Papağan getiren kişilerin Zeytinburnu’nda olduğu saptandı. Çalışmaların ardından tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda her biri 12 bin ile 15 bin liraya satılan 3 adet Ara cinsi Papağan ele geçirildi. Olayla ilgili de 2 kişi gözaltına alındı. Papağanlar Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

760 ADET CANLI HAYVAN

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 ayda CİTES kapsamında bulunan Maymun, Timsah, Yılan, Tarantula başta olmak üzere toplam 760 adet canlı hayvanı ele geçirdi. Bir çok şüpheli hakkında işlemler yapıldı.