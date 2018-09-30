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İstanbul’da parkta kaybolan yarım kilogram altını polis buldu

İstanbul Zeytinburnu’nda yaşayan Zekiye Çiçek'in dinlenmek için gittiği parkta kaybettiği yarım kilogram altın, 8 gün sonra polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Aile altınları bularak kendisine teslim eden polis ekiplerine teşekkür etti

30.09.2018 - 07:49 | Güncelleme: İHA

İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan 58 yaşındaki Zekiye Çiçek, geçtiğimiz hafta çarşamba günü Telsiz Mahallesi’ndeki evinden alışveriş yapmak için çıkmış, ardından Ziya Gün Parkı’na gitmişti. Dinlenmek için burada oturan Çiçek, hem oğlunun düğünü için biriktirdiği hem de gelinlerine ait olan yaklaşık 500 gram altını da yanına aldı. Altınları oturduğu bankın altında poşetin içine sarılı halde unutan kadın, üzüntüden kahrolmuştu.

8 GÜN BOYUNCA PARKTA NÖBET TUTTULAR

Altınları unuttuğu fark ederek geri dönen Çiçek, bulamaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarı üzerine olay yerine gelen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Zekiye Çiçek ve eşi Nezir Çiçek altınların geri getirilmesi umuduyla olayın yaşandığı günden bu yana parkta nöbet tuttu.

KAYBOLAN ALTINLAR İÇİN OPERASYON

İHA'nın haberine göre çalışmalar sürdüğü sırada emniyet güçleri konuyla ilgili bir ihbar aldı. İhbar üzerine harekete gelen polis, önceki gün saat 23.30 sıralarında Telsiz Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda eve giren Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak bir süre arama yaptı. Arama sonucunda kaybolan altınlar ele geçilirdi.

ÇİÇEK AİLESİ POLİSE TEŞEKKÜR ETTİ

Gözaltına alınan şüpheli büroya götürülürken, ele geçirilen 1 adet çeyrek altın, 2 adet yarım altın, 1 adet tam altın, 1.5 metre uzunluğunda zincir altın, 1 adet yüzük, 1 adet kolye seti (6 adet çeyrek ve 1 adet yarım altından oluşan ve 5 adet çeyrek altından oluşan bileklik), 5 adet 30 gram bilezik, 8 adet 25 gram bilezik de aileye teslim edildi. Altınları alan aile polis ekiplerine teşekkür etti.

 

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