Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Rus mafyasına yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre baskında biri Rus, 3’ü Ukrayna, 4’ü Gürcü, 8’i Azerbaycan uyruklu 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin gözaltına alındığı adreslerde yapılan aramalarda, 11 tabanca, 1 AK 47 tipi uzun namlulu silah, 222 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

KAPI KIRILARAK ELE BAŞI YAKALANDI

Polisin operasyon düzenlediği çetenin elebaşının Ukrayna uyruklu Andrı Malyi olduğu öğrenildi. Yapılan baskında, çetenin elebaşı Malyi, polisin ‘Kapıyı aç’ çağrısına uymadı. Bunun üzerine polis kapıyı kırarak içeri girdi…

Nadir Salifev

CİNAYET İÇİN İSTANBUL’A GELMİŞLER

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, Azerbaycanlı çete elebaşı Loto Guli lakaplı Nadir Salifev ve adamlarını öldürmek için İstanbul’a geldikleri iddia edildi. Azerbaycan’ın tanınan suç örgütü elebaşı Nadir Selifov 2018’de İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bakırköy’de gözaltına alınmıştı.

CANİYEV CİNAYETİNE ADI KARIŞMIŞTI

Rusya’daki iş adamlarından haraç aldığı iddia edilen Nadir Selifov’un adı, 3 yıl önce Beşiktaş’ta “Hayalet” lakaplı Azerbaycanlı mafya lideri Rövşen Caniyev’in öldürülmesi olayında gündeme gelmişti. Caniyev’in kardeşinin de 2017’de Nadir Salifev’i öldürtmek için İstanbul’a gelerek “Şirinler” adlı suç örgütü ile görüştüğü iddia edilmişti. Bahçelievler’de bir AVM’nin restoranında yapılan görüşme sırasında organize polisi operasyon düzenlemişti. Özel Harekat polisi eşliğinde düzenlenen baskında Şirinler suç örgütünün “Max” lakaplı elebaşı Mehmet Sabri Şirin’in de aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi yakalamıştı.