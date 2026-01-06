İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Ocak İSKİ İstanbul su kesintisi programı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan İstanbul su kesintisi programı belli oldu. 7 Ocak Çarşamba günü İstanbul'un bazı ilçelerinde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak. Yetkililer, vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Peki İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İstanbul su kesinti programı
İstanbul’da su kesintisi yaşanacak bölgeler duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), şehir şebekesindeki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi olacak. Kesintiden etkilenecek mahalleler arasında Fatih’te Alemdar, Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şehsuvarbey yer alıyor. İşte, İSKİ İstanbul su kesinti programı
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
BU MAHALLELERE 12 SAAT SU VERİLEMEYECEK
Çalışmalar kapsamında, 7 Ocak Çarşamba günü saat 10.00-22.00 Fatih ve Zeytinburnu’nda bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak.
KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER
Fatih’te Alemdar, Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şehsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Nişanca, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Molla Gürani, Mevlanakapı ve Seyyid Ömer mahalleleri kesintiden etkilenecek.
Zeytinburnu’nda ise Kazlıçeşme, Telsiz, Çırpıcı, Beştelsiz, Veliefendi, Yeşiltepe, Nuripaşa, Sümer, Gökalp, Yenidoğan, Seyitnizam ve Merkez Efendi mahallelerine belirtilen saatlerde su verilemeyecek.