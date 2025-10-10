Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul’da trafiğe kapalı yollar: Pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergahlar neler?

        İstanbul'da trafiğe kapalı yollar: Pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergahlar neler?

        İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar belli oldu. İstanbul'da düzenlenecek koşu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği kaydedildi. Peki, 12 Ekim İstanbul'da pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergahlar neler?

        
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 17:15 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:17
        İstanbul’da düzenlenecek koşu sebebiyle bazı yollar trafiğe kapalı olacağı duyurularak alternatif güzergahla paylaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 12 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ta düzenlenecek olan koşu programı kapsamında bazı yolların kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği ifade edildi. Peki İstanbul’da trafiğe kapalı yollar neler? Pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergahlar hangileri?

        İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

        İstanbul'da düzenlenecek koşu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği kaydedildi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 12 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ta düzenlenecek olan koşu programı kapsamında bazı yolların kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği ifade edildi.

        Kapanacak yollar (07.00-11.00)

        Çırağan Caddesi

        Muallim Naci Caddesi

        Kuruçeşme Caddesi

        Bebek Arnavutköy Caddesi

        Cevdet Paşa Caddesi Bebek Hamamı sokak kesişimine kadar.

        Alternatif güzergahlar:

        Barbaros Bulvarı

        Eski Yıldız Caddesi

        Dereboyu Caddesi

        Portakal Yokuşu

        Bebek Yokuşu Caddesi

        Beyazgül Caddesi.

