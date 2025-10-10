İstanbul'da trafiğe kapalı yollar: Pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergahlar neler?
İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar belli oldu. İstanbul'da düzenlenecek koşu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği kaydedildi. Peki, 12 Ekim İstanbul'da pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergahlar neler?
İstanbul’da düzenlenecek koşu sebebiyle bazı yollar trafiğe kapalı olacağı duyurularak alternatif güzergahla paylaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 12 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ta düzenlenecek olan koşu programı kapsamında bazı yolların kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği ifade edildi. Peki İstanbul’da trafiğe kapalı yollar neler? Pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergahlar hangileri?
İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
İstanbul'da düzenlenecek koşu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği kaydedildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 12 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ta düzenlenecek olan koşu programı kapsamında bazı yolların kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği ifade edildi.
Kapanacak yollar (07.00-11.00)
Çırağan Caddesi
Muallim Naci Caddesi
Kuruçeşme Caddesi
Bebek Arnavutköy Caddesi
Cevdet Paşa Caddesi Bebek Hamamı sokak kesişimine kadar.
Alternatif güzergahlar:
Barbaros Bulvarı
Eski Yıldız Caddesi
Dereboyu Caddesi
Portakal Yokuşu
Bebek Yokuşu Caddesi
Beyazgül Caddesi.