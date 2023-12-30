Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul’da yılbaşı tedbirleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak - En Son Haberler

        İstanbul’da yılbaşı tedbirleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

        İstanbul Valiliği, megakentte yılbaşı tedbirleri çerçevesinde geçici olarak bazı ilçelerdeki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar da belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 18:20 Güncelleme: 30.12.2023 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da bu yollar kapatılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 2023-2024 yılbaşı tedbirleri çerçevesinde araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif cadde ve sokaklarla ilgili olarak;

        Beyoğlu ilçesi (Kapama saati: 14.00)

        İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Sıraselviler Caddesi, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim istikameti, Tak-ı Zafer Caddesi, Ömer Hayyam Caddesi, Hamalbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacaktır.

        ALTERNATİF YOLLAR

        Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücülerin Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecektir.

        REKLAM

        Şişli ilçesi (Kapama saati: 14.00)

        Mim Kemal Öke Caddesi Vali Konağı Cad. kesişimi ile Abdi İpekçi Cad. dönüşleri arası. Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Atiye Sokak, Altın Sokak, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak.

        ALTERNATİF YOLLAR

        Teşvikiye Caddesi, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecektir.

        Beşiktaş ilçesi (Kapama saati: 14.00)

        Kuruçeşme Mah. Kireçhane Sokak-Çağrı Sokak kesişiminden Alay Emini Sokak kesişimine kadar Kuruçeşme istikameti trafiğe kapatılacak ve araç akımı Ulus Mahallesi istikametine yönlendirilecektir.

        ALTERNATİF YOLLAR

        Yeşilpınar Sokak, Yol Sokak, Ahmet Adnan Saygun Caddesi.

        Kadıköy ilçesi (Kapama saati: 18.00)

        Osmanağa Mahallesi;

        Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı kesişimi

        General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak kesişimi

        General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi kesişimi

        REKLAM

        Kadıköy Caferağa Mahallesi;

        General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak kesişimi

        General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak kesişimi

        General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak kesişimi

        General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak kesişimi

        General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak kesişimi

        Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak kesişimi

        Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak kesişimi

        Badem Altı Sokak - Dalga Sokak kesişimi

        Badem Altı Sokak - Moda Caddesi kesişimi

        Badem Altı Sokak - Fırıldak Sokak kesişimi

        Badem Altı Sokak - Gürbüztürk Sokak kesişimi

        Badem Altı Sokak - Cemal Süreyya Sokak kesişimi

        Mühürdar Caddesi - Damga Sokak kesişimi

        Mühürdar Caddesi - Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi

        Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak kesişimi

        Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi kesişimi

        Rıhtım Sahil Rıhtım Sokak ile Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi Moda Yönü

        İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak Kesişimi (Moda istikametine akım verilmeyecek)

        REKLAM

        Kadıköy Caddebostan Mahallesi;

        Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri oluşacak trafik yoğunluğuna göre trafiğe kapatılacaktır.

        ALTERNATİF YOLLAR

        General Asım Gündüz Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Rıhtım Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Abdulkadir Noyan Sokak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul trafik
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama!
        TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama!
        İstanbul'da yaşandı! Karakolda polise saldırdı!
        İstanbul'da yaşandı! Karakolda polise saldırdı!
        Menü asmayana ürün başına 2 bin 172 TL ceza
        Menü asmayana ürün başına 2 bin 172 TL ceza
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Tütün endüstrisi kadınları hedef alıyor
        Tütün endüstrisi kadınları hedef alıyor
        Genesio'da geri sayım!
        Genesio'da geri sayım!
        Tehdit edenleri duruşmada söyledi! Seçil Erzan'a Arda Turan sorgusu!
        Tehdit edenleri duruşmada söyledi! Seçil Erzan'a Arda Turan sorgusu!
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        Hayatlarının anlamı
        Hayatlarının anlamı
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Neler oldu?
        Neler oldu?
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu