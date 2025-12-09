Habertürk
        İstanbul’da yüzde 81’e ulaştı

        İstanbul'da, mesai bitimiyle trafik yoğunluğu E-5 ve ana arterlerde yüzde 81'e ulaştı

        Giriş: 09.12.2025 - 19:03 Güncelleme: 09.12.2025 - 19:03
        İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.26 itibariyle yüzde 81 olarak ölçüldü. E-5 Karayolu ve ana arterlerde araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

        Bahçelievler Yenibosna E-5'te, Anadolu ve Avrupa yakaları istikametlerinde trafik durma noktasına geldi. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

