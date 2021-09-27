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İstanbulkart HES kodu eşleştirme 2021! İstanbulkart HES kodu yükleme nasıl yapılır? HES kodu alma

Koronavirüs salgınında hızla yükselen pozitif vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için İstanbul'da uygulanan tedbirlerden biri de toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğuydu. İstanbullular, 15 Ocak'tan beri şehir içi ulaşımda sadece HES kodu tanımlanmış İstanbulkartları kullanabiliyor. Henüz İstanbulkartına HES kodu tanımlamayan vatandaşlar "İstanbulkart HES kodu yükleme nasıl yapılır?" sorusunu araştırıyor. İstanbulkart HES kodu eşleştirme 2021!

İstanbulkart HES kodu eşleştirme 2021! İstanbulkart HES kodu yükleme nasıl yapılır? HES kodu alma

İstanbulkart'a HES kodu ekleme nasıl yapılır? sorusunun cevabı merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak'tan beri HES kodu tanımlaması yapılmayan İstanbulkartların ulaşımda kullanılmasına izin vermiyor. İstanbulluların İstanbulkartlarını kullanabilmek için İstanbulkart'a HES kodu yüklemesi artık zorunlu. İşte İstanbulkart'a HES kodu yükleme

İSTANBULKART'A HES KODU TANIMLAMA NASIL YAPILIR?

Eğer HES kodunuz varsa, https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresine tıklayarak aşağıdaki bilgileri doldurmanız gerekiyor.

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME

T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu paylaşımı talep edilmektedir. İstanbulkart’ınızla HES kodunuzu eşleştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız.

Öncelikle;

Kişisel bilgilerinizi ekrandaki boşluklara doldurunuz ardından İstanbulkart'ınızın üzerinde yazan kart numarasını giriniz.

Son olarak HES kodunu giriniz, belirtilen koşulları onaylamanızın ardından kaydet butonuna basınız. Eğer HES kodunuz yoksa öncelikle bir HES kodu almanı gerekiyor.

HES KODU ALMA İŞLEMİ

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-devlet üzerinden HES kodu alma

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden E-Devlet hes kodu alma ekranıyla alabilirsiniz.

SMS ile HES kodu alma

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

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