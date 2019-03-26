İstanbulkart yenileme merkezi mesai saatleri

Milyonlarca İstanbullunun şehir içi toplu ulaşımda kullandığı İstanbulkart, belirli periyotlarda vizeleme işlemiyle birlikte yenileniyor. Böylece İstanbulkart kullanıcıları, eski adı "Akbil" olan sistemden yararlanmaya devam ediyor.
Vizeleme işlemi kent genelinde 22 noktada bulunan İstanbulkart yenileme merkezlerinde yapılabiliyor. İşte o merkezler ve çalışma saatleri...
İSTANBULKART YENİLEME MERKEZLERİ ADRESLERİ VE ÇALIŞMA SAATLERİ
Karaköy Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08.30-12.30 - 13:30- 17:30
Cumartesi: 09:00 - 17:00
Adres: İETT Genel Müdürlüğü Karaköy Gar Binası (Tünel Yanı)
Topkapı Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08.30-17.30
Cumartesi: 09:00 - 17:00
Adres: İETT Topkapı Garajı - Fatih
Bahçelievler Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08.30-12.30 - 13:30- 17:30
Cumartesi: 09:00-13:00 - 13:30-17:00
Adres: Bahçelievler Metro İstasyonu
Gaziosmanpaşa Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-17:30
Adres: Merkez Mah. Aladağ Sokak. No: 3 (Gaziosmanpaşa İski şubesi içi)
Kadıköy Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-17:30
Cumartesi: 09:00 - 17:00
Adres: Kadıköy Rıhtım - Minibüs Durakları Arkası
Pendik Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30-17:30
Cumartes: 09:00-13:00 - 13:30-17:00
Adres: Pendik Belediye Başkanlığı Batı Mah. 1. Geziboyu Cad. No:64 Pendik/İSTANBUL
Üsküdar Başvuru Merkezi
Çalışma Saatler Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30-17:30
Adres: Üsküdar Hareket Amirliği, Mihrimah Sultan Camii Önü
Gayrettepe Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30-17:30
Cumartes: 09:00-13:00 - 13:30-17:00
Adres: Gayrettepe Metro İstasyonu
Bağcılar Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Adres: Bağcılar Belediyesi Güneşli Mah. Kirazlı Cad.
Emnönü Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Adres: İETT Merkezi Peronlar / Eminönü
Beşiktaş Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30-17:30
Cumartes: 09:00-13:00 - 13:30-17:00
Adres: Beşktaş İETT Merkez Peronlar
Ümraniye Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30-17:30
Cumartes: 09:00-13:00 - 13:30-17:00
Adres: Haldun Alagaş Spor Tesisleri
Avcılar Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30-17:30
Cumartes: 09:00-13:00 - 13:30-17:00
Adres: Avcılar Metrobüs İstasyonu
Beylikdüzü Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Cumartesi: 09:00-13:00 - 13:30-17:00
Adres: Beylikdüzü Son Durak Metrobüs İstasyonu Çıkışı
Yenibosna Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30 - 17:30
Cumartesi: 09:00 - 17:00
Adres: İETT Yenibosna Otobüs Durakları Arkası
Kadıköy Metrosu Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30-17:30
Adres: Kadıköy Metro İstasyonu
Bostancı Metro Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Adres: Bostancı Metro İstasyonu
Ünalan Metro Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Adres: Ünalan Metro İstasyonu
Kartal Metro Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Cumartesi: 09:00-13:00 - 13:30-17:00
Adres: Kartal Metro İstasyonu
Taksim Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Adres: Taksim Metro İstasyonu Gezi Parkı Çıkışı
Zeytinburnu Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Adres: Zeytnburnu Metro Çıkışı
Sultanbeyli Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 - 13:30- 17:30
Adres: Fatih Cad. Yanyolu No:129, 34920 Sultanbeyli/İstanbul (Fatih Cad. Zabıta Müdürlüğü Yanı)
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