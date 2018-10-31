İstanbullu Gelin dizisi, Cuma akşamı 60. yeni bölümü ile Star TV ekranlarına gelecek. Esma, Garip ile evlenmeye karar verdiklerini çocuklarına açıklayacak. Esma'nın çocukları bu duruma sakin bir şekilde yaklaşacaklar. Sonrasında ise Adem, Dilara'nın bebeği aldırmadığını dolaylı yoldan öğrenecek. Güneş ile arasında yakınlaşma olan Adem, bu duruma oldukça sevinecek. Ülfet ile karşılaşan Esma ise, Ülfet'le meydan okurcasına konuşacak. İşte, İstanbullu Gelin 60. yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

İSTANBULLU GELİN 60. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

''Boranların yüzü 60. bölümden sonra gülecek mi'' sorusunu akıllara getiren fragmanda Adem'i bekleyen büyük sürpriz var...

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Garip, Esma’yı evlilik teklifine götüren olayları öğrendikten sonra hayalinin bu şekilde olmadığını belirtir. İyice hassaslaşmış olan Esma’ya bu son darbedir. Artık Garip’in yanında da kalmayan Esma kendisini konakta bulur. Bu sırada Ülfet de boş durmayarak aileye samimiyetini ispatlayan bir oyun oynar.

Esma’dan haber alamayan herkes panik içerisindedir. Faruk’un Esma’yı bulması ve eve döndürme isteği ise Esma tarafından kabul edilmez. Yeni yaşına yalnız gireceğini düşünen Esma’ya ise Süreyya güzel bir sürpriz hazırlar. Bu sürpriz Boran kadınlarını ve erkeklerini hiç beklemedikleri maceralara sürükleyecektir.

Senaryosunu Deniz Akçay Katıksız – Armağan Gülşahin'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Zeynep Günay Tan'ın yaptığı İstanbullu Gelin dizisi Cuma akşamı saat 20.00'da 60. yeni bölümü ile Star TV ekranlarına gelecek.

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