İstanbullu Gelin 65. yeni bölüm fragmanı dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından yayınlandı. İstanbullu Gelin'de Boran Holding'in yeniden ayağa kalkma heyecanına Faruk'un Adem'e hisse teklifi gölge düşürdü. Fikret bu fikre büyük tepki gösterdi. Fikret - Adem yüzleşmesinin yaşandığı mekanda 3. kişilerle çıkan kavgada Fikret ile Adem yaralandı. İstanbullu Gelin 65. yeni bölüm ön izlemesinde ise Adem ile Fikret'in komada olduğu ve Esma'nın Faruk'a çok büyük tepki gösterdiği görülüyor. İstanbullu Gelin 64. son bölüm özeti ve 65. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

İSTANBULLU GELİN 65. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN 64. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Boranlar’ı Bekleyen Kötü Sürpriz Ne?

Faruk’un Adem’e yaptığı teklif Adem dahil herkesi şaşırtırken Fikret’in büyük tepkisine neden olur. Esma’nın duruma karşı hamlesi gecikmez, onun kararı da aile için sürprizdir. Dilara Adem’den bebeğini sakladığı için kendini suçlarken, Süreyya Adem’in iyileşme sürecinden umutludur ancak Senem’in gözlerine inanamadığı başka bir durum vardır.

Git gide dolan, hırslanan Fikret’in Adem’le yüzleşmesi ise herkesi derinden sarsacak bir dönemin habercisidir…

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