İstanbullu Gelin, Cuma günü 84. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümünde; Esma’nın kararı ailede büyük şaşkınlık yaratırken, Garip’in bu karara tepkisi Esma için beklenmedik oldu. Boranlar, Esma’yı konağa geri döndürmek için Senem’i harekete geçirdiler. Peki, İstanbullu Gelin 85. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İSTANBULLU GELİN 85. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Esma’nın kararı Boranlar’da şaşkınlık yaratıyor.

Esma’nın kararı ailede büyük şaşkınlık yaratırken, Garip’in bu karara tepkisi Esma için beklenmedik olur. Boranlar, Esma’yı konağa geri döndürmek için Senem’i harekete geçirirler. Adem, Güneş’i kaybetmemek adına hayati kararlar almaktadır. Dilara’nın da Güneş’e adım atmasıyla artık dengeler değişir. Herkesin bir arada olduğu “Anneler Günü” tüm Boranlar için unutulmaz bir gün olacaktır…