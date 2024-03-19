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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "İstanbullular'a verdiğimiz sözü tuttuk" - İş-Yaşam Haberleri

        "İstanbullular'a verdiğimiz sözü tuttuk"

        Arnavutköy- İstanbul Havalimanı açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bu yıl Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nı daha sonra Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hatlarını hizmete açtıklarını hatırlatarak "Ve şimdi de Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesimi açarak hem İstanbullulara hem de zat-ı alinize (Cumhurbaşkanı Erdoğan) vermiş olduğumuz sözleri tutmuş olmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 16:03 Güncelleme: 19.03.2024 - 16:03
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        "İstanbullular'a verdiğimiz sözü tuttuk"
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        Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemi ile katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hattın 31 Mart’a kadar ücretsiz olacağını bildirdi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu törende yaptığı konuşmada, 2024 yılının ilk çeyreğinde İstanbul’da 34 kilometre metro hattını hizmete açtıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hattın 31 Mart’a kadar ücretsiz olacağını bildirdi.

        Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı video konferans yöntemi ile katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bu yıl Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı’nı daha sonra Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hatlarını hizmete açtıklarını hatırlatarak “Ve şimdi de Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesimi açarak hem İstanbullulara hem de zat-ı alinize vermiş olduğumuz sözleri tutmuş olmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz” dedi.

        Bu yılın ilk çeyreğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da 34 kilometre metro hattını hizmete açmış olduklarını belirten Uraloğlu, bugün itibariyle metronun Kağıthane ve Gayrettepe’ye kadar gideceğini anlattı. Uraloğlu, yarın itibariyle hattın tüm seferlere başlamış olacağını kaydetti.

        Bakan Uraloğlu açılış öncesinde hattın kontrol merkezinde incelerde bulunurken, açılış sonrası da ilk sürüşü gerçekleştirdi.

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