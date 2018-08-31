İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yeni Galata Köprüsü’nde yapılacak çalışmayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yeni Galata Köprüsü’nde baskül köprünün mesnet, kiriş ve kilitlerin yağlanması çalışması yapılacak. Bakım çalışmaları sebebiyle Yeni Galata Köprüsü 04 Eylül 2018 Salı günü saat 01.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak, deniz trafiğine açılacak.

Belirtilen tarihte Yeni Galata Köprüsü’nü kullanacak olan araç ve yayaların 01.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü’nü kullanmaları gerekmektedir.

4 Eylül 2018 Salı günü Yeni Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü UKOME kararı gereği 02.30-03.30 saatleri arasında ise deniz trafiğine açık olacağından, araç ve yaya trafiğinin Haliç Köprüsü üzerinden yapılması gerekmektedir. Yeni Galata Köprüsü 01.30 - 04.30, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü 02.30 - 03.30, Haliç Metro köprüsü 02.30 - 03.30 saatleri arasında köprüler araç ve yaya trafiğine kapalı olacak” denildi.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ