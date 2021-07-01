İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 1 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 1 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

1 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Deliklikaya Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.07.2021 09:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Riva Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 01.07.2021 00:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. ]

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Orta Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.07.2021 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Osmangazi Mah,Abdurrahmangazi Mah,Eyüp Sultan Mah Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Açıklama : Sevıye Ve Basınç Düşüklüğü Nedenı Ile Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır Başlama Tarihi : 01.07.2021 06:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Mecidiye Mah,Battal Gazi Mah,Turgut Reis Mah,Mimar Sinan Mah,Adil Mah,Abdurrahman Gazi Mah,Akşemsettin Mah,Ahmet Yesevi Mah Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Açıklama : Sevıye Ve Basınç Düşüklüğü Nedenı Ile Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır Başlama Tarihi : 01.07.2021 06:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 1 TEMMUZ

