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İstanbullular dikkat! Son Dakika: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 1 Temmuz 2021 tarihli su kesintisi duyuruları İstanbullularla paylaştı. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesi İstanbul'da meydana gelecek planlı su kesintilerinin araştırılmasına neden olmuştu. 1 Temmuz İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İşte 1 Temmuz İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbullular dikkat! Son Dakika: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 1 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 1 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

1 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Deliklikaya Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.07.2021 09:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Riva Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 01.07.2021 00:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Orta Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.07.2021 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Osmangazi Mah,Abdurrahmangazi Mah,Eyüp Sultan Mah
Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama : Sevıye Ve Basınç Düşüklüğü Nedenı Ile Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır
Başlama Tarihi : 01.07.2021 06:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Mecidiye Mah,Battal Gazi Mah,Turgut Reis Mah,Mimar Sinan Mah,Adil Mah,Abdurrahman Gazi Mah,Akşemsettin Mah,Ahmet Yesevi Mah
Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama : Sevıye Ve Basınç Düşüklüğü Nedenı Ile Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır
Başlama Tarihi : 01.07.2021 06:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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