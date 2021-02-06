Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay
İstanbulspor A.Ş.: Muhammed Alperen Uysal, Nascimento, Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Dk. 67 Mirkan Aydın),Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 65 Eslem Öztürk),Atchom, Ethemi (Dk. 77 Koray Kılınç) Levent Ayçiçek (Dk. 65 Abazaj),Melih Kabasakal (Dk. 77 Mehmet Yeşil),Rroca
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Serkan Göksu (Dk. 68 Camara),Akabueze, Gökhan Süzen, Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 67 Okan Derici),Ahmet Canbaz (Dk. 46 Atakan Hakan Üner),Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 89 Yusuf Emre Gültekin),Glumac, Ercan Coşkun, Mayi (Dk. 84 Sow)
Goller: Dk. 13 Ahmet Canbaz, Dk. 57 Mayi, Dk. 86 Atchom KK (Bereket Sigorta Ümraniyespor),Dk. 50 İbrahim Yılmaz, Dk. 88 Koray Kılınç (İstanbulspor A.Ş.)
Sarı kartlar: Dk.13 Atchom, Dk. 73 Rroca (İstanbulspor A.Ş.),Dk. 22 Vrsajevic, Dk. 25 Serkan Göksu
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