        İstanbulspor: 3 - Sakaryaspor: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        İstanbulspor: 3 - Sakaryaspor: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında İstanbulspor ile Sakaryaspor, 3-3 berabere kaldı. Toplam 6 golün atıldığı karşılaşmada kazanan çıkmadı. Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 15'e, Sakaryaspor ise 18'e çıkardı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2025 - 21:30 Güncelleme: 22.11.2025 - 21:30
        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında İstanbulspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka 3-3 berabere bitti.

        Ev sahibinin gollerini 38 ve 53. dakikalarda Emir Kaan Gültekin, 90+5. dakikada Ömer Faruk Duymaz attı. Konuk ekibin gollerini ise 45'te penaltıdan Wissam Ben Yedder, 61'de Salih Dursun ve 90+4. dakikada Lukasz Zwolinski kaydetti.

        Bu sonucun ardından İstanbulspor haftayı 15, Sakaryaspor ise 18 puanla tamamladı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Sakaryaspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.

