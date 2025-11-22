İstanbulspor: 3 - Sakaryaspor: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında İstanbulspor ile Sakaryaspor, 3-3 berabere kaldı. Toplam 6 golün atıldığı karşılaşmada kazanan çıkmadı. Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 15'e, Sakaryaspor ise 18'e çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında İstanbulspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka 3-3 berabere bitti.
Ev sahibinin gollerini 38 ve 53. dakikalarda Emir Kaan Gültekin, 90+5. dakikada Ömer Faruk Duymaz attı. Konuk ekibin gollerini ise 45'te penaltıdan Wissam Ben Yedder, 61'de Salih Dursun ve 90+4. dakikada Lukasz Zwolinski kaydetti.
Bu sonucun ardından İstanbulspor haftayı 15, Sakaryaspor ise 18 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Sakaryaspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.