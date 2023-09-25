Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi - İstanbulspor Haberleri

        İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi

        Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını karşılıklı anlaşma ile ayırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 20:24 Güncelleme: 25.09.2023 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbulspor'da Tekke dönemi sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Sarı-siyahlılardan yapılan açıklamada

        "Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

        Fatih Tekke ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        DEAŞ Lideri Ebu Halil El Fadani yakalandı
        DEAŞ Lideri Ebu Halil El Fadani yakalandı
        Avcılar'da korku dolu anlar
        Avcılar'da korku dolu anlar
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        İlaç almak için gittiği eczanenin önünde kalp krizinden öldü
        İlaç almak için gittiği eczanenin önünde kalp krizinden öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Stadın sponsoru Tüpraş oldu!
        Stadın sponsoru Tüpraş oldu!
        Rus kadın vahşet kurbanı! Sevgilisi cam parçasıyla saldırdı
        Rus kadın vahşet kurbanı! Sevgilisi cam parçasıyla saldırdı
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Acilen hastaneye kaldırıldı
        Acilen hastaneye kaldırıldı
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"