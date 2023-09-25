İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını karşılıklı anlaşma ile ayırdı
Giriş: 25.09.2023 - 20:24 Güncelleme: 25.09.2023 - 20:47
Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Sarı-siyahlılardan yapılan açıklamada
"Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Fatih Tekke ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.