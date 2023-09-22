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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor İstanbulspor'da Simon Deli kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - İstanbulspor Haberleri

        İstanbulspor'da Simon Deli kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Gaziantep FK-İstanbulspor maçının 32. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan İstanbulsporlu Simon Deli, ayağında kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 22:12 Güncelleme: 22.09.2023 - 22:12
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        Kırık şüphesi! Hastaneye kaldırıldı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın 29. dakikasında İstanbulspor'un defans oyuncusu Simon Deli, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlandı. Fildişi Sahilli futbolcu, mücadelenin 32. dakikasında yerini Okan Erdoğan'a bıraktı.

        İlk kontrolleri saha kenarında yapılan Simon Deli, ayağında kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 31 yaşındaki oyuncu, sedye ile ambulansa taşınırken, Gaziantep FK futbolcuları da oyuncuya alkışla moral vermeye çalıştı.

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