Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Oyunu kazandık ama puanı kazanamadık - İstanbulspor Haberleri

        İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Oyunu kazandık ama puanı kazanamadık

        İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gaziantep FK'ya 2-0 yenildikleri maçın ardından konuştu. Genç teknik adam, "Biz oyunu kazandık ama puanı kazanamadık. Bu bizim için önemli, 3 puan kaybettiğimizin için üzgünüz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 00:01 Güncelleme: 23.09.2023 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Oyunu kazandık ama puanı kazanamadık"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'ye deplasmanda 2-0 yenilen İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, oyun olarak kazandıklarını fakat puan olarak kaybettiklerini ifade etti.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tekke, takımının oyununun iyi olduğunu söyledi.

        Bu maçta duran topun önemini tekrar anladıklarını belirten Tekke, şunları kaydetti:

        "Oyuncularımın performansından dolayı çok çok memnunum. 3. bölgede çok daha etkili olabilseydik, bu maçın hikayesi çok daha farklı olabilirdi. Gaziantep FK'yi tebrik ederim, 3 puan kazandı. Biz oyunu kazandık ama puanı kazanamadık. Bu bizim için önemli, 3 puan kaybettiğimizin için üzgünüz. Bu maçta ön taraftaki etkisizliğimizi oyuncu performansı üzerinde değerlendirmemiz gerekir. Organizasyonda hiçbir problem yok. Daha sakin ve iş bitirici olmak gerekiyor. Bunu da gole çevirmeniz gerekiyordu."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        Rönesans Sitesi mühendisine tutuklama
        Rönesans Sitesi mühendisine tutuklama
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        Köpekler hayat kurtardı
        Köpekler hayat kurtardı
        Birlikte yaşadığı kadının boğazını kesti
        Birlikte yaşadığı kadının boğazını kesti
        Rekortmen Fener!
        Rekortmen Fener!
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"