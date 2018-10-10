"İstanbul’un 28 bin 721 öğretmene ihtiyacı var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanlığı 2017 Sayıştay Denetim Raporunda öğretmen ihtiyacı ile ilgili bazı bilgiler açıkladı.

Karabıyık, ülke genelinde 153 bin 640 öğretmen ihtiyacı olduğunu, planlama hatasından kaynaklı 41 bin 654 öğretmenin de ihtiyaç fazlası olduğuna dikkat çekti.

İstanbul’un 28 bin 721 öğretmen ihtiyacı olduğunu söyleyen Karabıyık, İstanbul’da dört öğrenciden birinin öğretmensiz kaldığını, öğretmen ihtiyacının ücretli öğretmen istihdamıyla karşılandığını belirtti. Lale Karabıyık, Şanlıurfa’da 29 bin 796 norm kadronun 7 bin 482’sinin, Gaziantep’te ise 27 bin 158 kadronun 4 bin 985’inin boş olduğunu belirtti.

"41 BİN 654 ÖĞRETMEN İHTİYAÇ FAZLASI"

Karabıyık açıklamasında, Ankara’da norm kadro 53 bin 036 iken mevcut öğretmen sayısının 53 bin 606 olduğunu, buna rağmen 5 bin 169 öğretmen ihtiyacı bulunduğunu, benzer bir durumun Eskişehir’de yaşandığına değinin Lale Karabıyık, Eskişehir’de bin 102 öğretmenin fazla olduğunu söyledi.

Karabıyık, 41 bin 654 öğretmenin ihtiyaç fazlası olduğunu, bu öğretmenlerin ise Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine maliyetinin yıllık yaklaşık 3 milyar 207 milyon 894 bin TL olduğunu söyledi.

Lale Karabıyık, norm ve fiili kadroların birbirine yakın olmasına rağmen aynı zamanda hem norm fazlası hem de açığı bulunan kimi bölgeler olduğunu, bu farktan dolayı da öğretmen ihtiyacının dengeli bir şekilde değerlendirilemediğini, birçok bölgede öğretmen ihtiyacının karşılanamadığını, dolayısıyla hem kaynak israfına sebebiyet verildiğini, hem de ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde en önemli etken olan eğitim hizmetinin etkin şekilde sunulamadığını kaydetti.

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