“İstanbul’un resmi” sergisi Ankara’da sanatseverlerle buluştu. İstanbul’un Resmi sergisi, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndaki İstanbul temalı resimlerle Anadolu ve Avrupa yakalarını sanatseverlerle buluşturdu. Yaklaşık bir yıl boyunca İstanbul’da, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin ilk süreli sergisi olarak ziyaretçilerin büyük beğenisini kazanan “İstanbul’un Resmi”, şimdi de İktisadi Bağımsızlık Müzesi’ndeki Ankara Sanat Galerisi’nde sanatseverleri ağırlıyor.

Çoğunlukla 20. yüzyıl ortaları İstanbul’unun birer görsel belgesi de olan bu eserler sizi İstanbul’un çiçekleri, tekneleri, sokakları veya mevsimleri gibi özgün katmanlarıyla buluşturuyor.

İSTANBUL’UN DERİN BİR RUHU VE TARİHİ VAR

Serginin küratörü olan ve 300’e yakın İstanbul peyzajını içeren sergi kitabını da yayıma hazırlayan Prof. Dr. Gül İrepoğlu, iki denizi birleştiren ve iki kıtayı ayıran bu tılsımlı coğrafyanın ve şehrin, derin bir ruha ve tarihe sahip olduğunu ifade etti. İrepoğlu tabloların “tarihi belgeler” olduğunu vurguladı.

İrepoğlu, “Tablolarda öne çıkan iki duygu var, ilki ressamların şehre duyduğu sevgi ve aşk… İkincisi ise İstanbul’un ışığını yakalama ve resmetme isteği. Kitapta İstanbul’u sadece tablolarla değil fotoğraflar, filmler ve şiirlerle de anlatmaya çalıştım. Gezginlerden alıntılar yaptım. Manzaralar aynı zamanda İstanbul için önemli görsel belgeler, İstanbul tabloları bu yönüyle de çok kıymetli” diye konuştu.