        İstavrit hamsiyi tahtından etti: İşte güncel balık fiyatları

        İstavrit hamsiyi tahtından etti: İşte güncel balık fiyatları

        Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca balık halinde çeşit azalırken, hamsinin yerini tezgahlarda istavrit aldı. Yetiştirme balıkların her dönem tezgâhlarda bulunduğunu ancak hamsinin yokluğunun fiyatları etkilediğini belirten Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, "Hamsi 100 TL, istavrit 100 TL, somon 300 TL, levrek 500-600 TL arasında satılıyor. Mezgit ise son günlerde çıkmadığı için 700-800 TL'den alıcı buluyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 11:09 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:09
        İstavrit hamsiyi tahtından etti
        Doğu Karadeniz'de etkili olan fırtına tezgahları da vurdu.

        Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, hamsinin bu dönemlerde daha bol olması gerekirken artık denizde çıkmadığını belirterek, "Hamsi normal şartlarda soğuk havaları sever. Kar suyu vurduktan sonra daha da lezzetlenir. Ancak son dönemlerde hamsi giderek azalmaya başladı. Artık hamsi bitiyor diyebiliriz. Hamsinin azalmasıyla birlikte istavrit daha fazla çıkmaya başladı. Şu anda tezgâhlarda hamsinin yerini istavrit alacak gibi görünüyor. İstavrit, hamsinin tahtını salladı diyebiliriz" dedi.

        Yetiştirme balıkların her dönem tezgâhlarda bulunduğunu ancak hamsinin yokluğunun fiyatları etkilediğini söyleyen Çoğalmış, "Hamsinin olmaması diğer balıkları da etkiliyor. Şu anda hamsi 100 TL, istavrit 100 TL, somon 300 TL, levrek 500-600 TL arasında satılıyor. Mezgit ise son günlerde çıkmadığı için 700-800 TL’den alıcı buluyor" diye konuştu.

        Balıkçı esnaflarından Emin Avcı ise yaklaşık 10 gündür hamsinin gelmediğini ifade ederek şunları söyledi:

        "Şu an tezgâhlarda genellikle şoklanmış hamsiler satılıyor. Hamsinin yerini istavrit aldı. Hava muhalefeti nedeniyle denize çıkılamıyor. Bugün sadece istavrit geldi, onun dışında yetiştirme balıklar var. Hamsi Gürcistan taraflarına gitti. Geri gelebilir ama eski bolluk olmaz" şeklinde konuştu.

        Fırtınanın balık avcılığını ciddi şekilde etkilediğini belirten Avcı, "Kar da yağsa, yağmur da yağsa avlanmada büyük sorun olmaz. Ancak fırtına olduğunda denize çıkılamıyor. Avlanma olmayınca da balık tezgâhlara gelmiyor."

