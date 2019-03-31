Türkiye, 2019 Yerel Seçimi'ni geride bıraktı. Yurt genelinde 57 milyon 58 bin 636 seçmenin büyük bir bölümü önümüzdeki 5 yıl için yerel idarecilerini belirlemek adına oy kullandı. Seçimlerde, "Cumhur İttifakı" adı altında AK Parti ve MHP; "Millet İttifakı" çatısı altında ise CHP ve İYİ Parti, 51'er ilde seçime girdi.

İLLERİ SOLLAYAN İLÇELERDE TABLO NASIL?

AA verilerine göre 30'u büyükşehir, 81 il, 922 ilçe ve 386 beldede 8 bin 270 adayın yarıştığı seçimlerde, vatandaşlar 1389 belediye başkanını belirlemek için saat: 17.00'de oy kullanma işlemini tamamladı. İşte sandıkların açılmasının ardından nüfuslarıyla birçok ili geride bırakan 10 büyük ilçede saat: 22.30 itibarıyla ortaya çıkan sonuçları...

NÜFUSU EN YÜKSEK İLÇELER

- Ankara (Çankaya, Nüfus: 920.890)

CHP % 72.4 Alper Taşdelen

- Ankara (Keçiören, Nüfus: 909.787)

AK Parti % 63.8 Turgut Altınok

- Gaziantep (Şahinbey, Nüfus: 906.043)

AK Parti % 60.1 Mehmet Tahmazoğlu

- İstanbul (Esenyurt, Nüfus: 891.120)

CHP % 51.7 Kemal Deniz Bozkurt

- Bursa (Osmangazi, Nüfus: 862.516)

AK Parti % 49.6 Mustafa Dündar

- Adana (Seyhan, Nüfus: 793.480)

CHP % 57.4 Akif Kemal Akay

- Gaziantep (Şehitkamil, Nüfus: 774.179)

AK Parti % 52.2 Muhammet Fadıloğlu

- İstanbul (K.Çekmece, Nüfus: 770.317)

CHP % 50.9 Kemal Çebi

- İstanbul (Bağcılar, Nüfus: 734.369)

AK Parti % 58.8 Lokman Çağırıcı

- İstanbul (Pendik, Nüfus: 693.599)

AK Parti % 54.7 Ahmet Cin