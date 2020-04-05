Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Yeni Koronavirus hastalığı (Covıd-19) yaygınlığı ve öldürücülüğü ile hepimizi korkutuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak değerlendirildiği günden bu yana ülkemizde 03 Nisan 2020 tarihi itibariyle 20921 hasta olduğu ve 425 kişinin de vefat ettiği biliniyor. Hastalıkla mücadele ve bulaşı önlemede görev yapanların başında aile hekimleri geliyor.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Akpınar, birinci basamakta görev yapan aile hekimleri ile tüm aile hekimliği çalışanlarının, salgın hastalıklarda hastalığa yakalananların tedavisini gerçekleştirmenin yanında salgın zincirini kırma konusunda da çok önemli görevler üstlendiklerini söylüyor ve devam ediyor; “Birey ve hasta ile ilk temas noktasında bulunan aile hekimleri ve tüm aile hekimliği çalışanları olarak mücadelemize kesintisiz devam ediyoruz. Bu süreçte yaşanan aksaklıkların belirlenmesi ve sorunların nedenlerinin giderilmesi halinde mücadelemiz güç kazanacaktır” diyor. İşte aile hekimlerinin acilen çözülmesi gereken sorunları ve çözüm önerileri:

"DÜZENLİ ARALIKLARLA TEST İSTİYORUZ"



Bir diğer sorunun aile hekimlerine Covıd-19 testi yapılmaması olduğu belirtiliyor. Prof. Dr. Ersin Akpınar, “Covıd-19 testi aile hekimleri ve aile hekimliği çalışanlarına periyodik olarak yapılmalı ve test sonucu pozitif çıkanlar görevlerine ara vermelidir. Mevcut durumda test sadece hastalık belirtisi olan şüpheli kişilere yapıldığı için salgının önlenmesinde hasta olanların izolasyonu gecikmektedir. Covıd-19 testi pozitif çıkan bir sağlık personelinin çalışması hem kendisi hem de toplum sağlığı açısından çok büyük risk teşkil etmekte ve salgının yayılmasını çok hızlandırmaktadır” diyor.

HASTA OLANDAN MAAŞ KESİNTİSİ

Büyük sorunlardan biri de böyle bir dönemde yapılan maaş kesintisi. Covıd-19 testi pozitif çıkan aile hekimlerinin evlerinde izolasyonları sırasında (çalışamadıkları süre içinde) neredeyse yarım aylık maaş kesintisine uğramalarının tüm sağlık çalışanlarının çalışma isteği ve motivasyonunu olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Prof. Dr. Ersin Akpınar, T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 23.03.2020 tarihli ve 3522 sayılı “Esnek Çalışma” konulu yazısının bazı sağlık tesislerinde uygulanmadığını sosyal medyada ifade ettiği için Balıkesir’de görev yapan bir aile hekiminin salgının yayıldığı ve herkesin desteğine ve işgücüne ihtiyaç duyulduğu bu dönemde 2 ay süre ile görevden uzaklaştırılmasının nedenini anlayamadıklarını ve bu durumun tüm sağlık çalışanlarını üzüp motivasyon kaybı yarattığını söylüyor.



DÖNÜŞÜMLÜ VE ESNEK MESAİ ŞART!

Aile hekimlerinin dönüşümlü ve esnek mesai yapmaları uzun soluklu mücadelede çok önemli görülüyor. Bu sayede hem salgının yayılımının en aza indirilmesi hem de ileride gelişebilecek olumsuz bir durumda uzun saatler çalışması gerekebilecek sağlık personelinin bu çalışmalara fiziksel ve ruhsal olarak hazırlanması hedefleniyor.

BAZI İLLERDE EKİPMAN EKSİĞİ VAR

Akpınar’a göre aile hekimleri ve aile hekimliği çalışanlarının virüsten kendilerini korumaları ile hastaların ve bireylerin de sağlığı korunmuş oluyor. Bu dönemde aile sağlığı merkezlerinde çalışmakta olan ve hasta ile ilk temas noktasını oluşturan tüm sağlık personelinin görev yaptığı bazı illerde “kişisel koruyucu ekipman” eksikleri bulunuyor ve bu eksiklikler aile hekimleri ile aile hekimliği çalışanlarının kişisel çabalarıyla giderilmeye çalışılıyor. Bakanlık rehberlerine uygun, eksiksiz ve yeterli miktarda ekipmanın acilen ihtiyaç duyulan yerlere dağıtılmasıyla salgında hastalanacak sağlık personel sayısındaki artışın önüne geçilebileceği belirtiliyor.

TELEFONLA YAPILAN ARAMALARA ZAMAN YETMİYOR



T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 23.03.2020 tarihli ve E.616 sayılı “İkametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması kararı alınan vatandaşların izlemi” konulu yazısında ikametten ayrılma kısıtlaması getirilen 65 yaş üzeri vatandaşların kendi aile hekimleri tarafından ilk olarak en kısa sürede ve takiben de 10 günde en az bir kez olmak üzere telefonla aranarak, evde izolasyon kuralları hakkında bilgilendirilmesi ve evden çıkmaması yönünde tavsiyede bulunulması isteniyor. Aile hekimleri, koruyucu sağlık hizmetleri vermekten sorumlu olsa da mevcut durumdaki iş yükü düşünüldüğünde ortalama 300 yaşlı nüfusu kayıtlı olan bir aile hekimi her bir aramaya en az 5 dakika ayırarak, tüm işlemlerin sorunsuz gitmesi durumunda kesintisiz olarak bu konu üzerinde çalıştığında bu görevi ancak 1500 dakika yani 25 saatte bitirebilecektir. Bu durumun sağlık hizmeti sunan aile hekimleri ve aile hekimliği çalışanlarının tüm işgücünü kapsadığı ve diğer öncelikli işlerin yapılmasına engel olduğu belirtiliyor.

EK ÖDEMEDE ONLAR DA OLMAK İSTİYOR

Sağlık personeline 1 Mart 2020’den geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme yapılmasına ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye aile hekimleri ve aile hekimliği çalışanlarının dahil edilmemesi birinci basamakta çalışan tüm sağlık personelinin unutulmuşluk hissi yaşamasına neden olduğu belirtiliyor.

BİLİM KURULUNA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ GEREKİYOR

“Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu” üyeleri arasında birinci basamak sağlık hizmetlerini sahada temsil eden grup olan birinci basamak temsilcileri ve akademisyenlerine yer verilmediği görülüyor. Oysa birinci basamak sağlık hizmetlerinin mücadelede geniş ve etkili bir yeri bulunuyor. Sahadaki uygulamaları en iyi takip edebilecek olanların bu kişiler oldukları düşünüldüğünde bilim kuruluna birinci basamak temsilcilerinin ve akademisyenlerin eklenmesiyle mücadelenin daha güçlü şekilde devam edeceğine dikkat çekiliyor.