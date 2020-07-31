İHA

Gaziantep ALGSPOR ile anlaşmasının an meselesi olan Aycan Yanaç için Kulüp Başkanı Ali Gözcü, yönetim ve teknik heyet toplandı. Aycan Yanaç’ın Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği ve takımada katkı sağlayacağı göz önünde bulundurularak Transferden Sorumlu Sportif Direktörü Suat Özcan’a yetki verildi. Aycan transferinin ise taraftarlarda heyecan oluşturduğu ve bu transferi istedikleri gözlendi.