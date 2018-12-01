Amerika Birleşik Devletleri'nin 41. Devlet Başkanı olan George H.W.Bush, mayıs ayında düşük tansiyon nedeniyle ABD'nin Main Eyaleti'ndeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Bush, 1989-1993 yılları arasında ABD'de başkanlık görevinde bulundu. George H.W.Bush'un sonrasında ise Bill Clinton başkanlık koltuğuna oturdu. İşte 94 yaşında ölen baba Bush'un geride bıraktıkları...

2. DÜNYA SAVAŞI'NA KATILMIŞTI

Baba Bush, 1924 yılında Milton, Massachusetts'de dünyaya geldi. Connecticut Eyaleti senatörlerinden banker Prescott Sheldon Bush ile Dorothy Walker Bush çiftinin oğluydu. Doğumundan kısa süre sonra Bush Ailesi Connecticut'a taşındı. Bush Greenwich'te büyüdü; orada özel okullarda okudu. Andover'daki Phillips Akademisi'ni bitirdikten sonra Deniz Kuvvetleri Yedek Birlikleri'nde yedeksubay oldu. II. Dünya Savaşı sırasında (1942-44) Büyük Okyanus'taki uçak gemilerinde torpido bombardıman pilotu olarak görev yaptı. Üstün Uçuş Nişanı'nı kazandı.

PETROL ŞİRKETLERİ KURDU

1945'te Barbara Pierce ile evlendi; çiftin altı çocuğu oldu. Askerliğin ardından aile geleneğini izleyerek Yale Üniversitesi'ne girdi ve 1948'de buradan mezun oldu. Babasının şirketinde görev almak istemedi. Ancak babasının iş bağlantıları sayesinde, taşındığı Texas'ta petrol arama donanımı pazarlamaya başladı. Zapata Petroleum Corporation (1953) ile Zapata Off-Shore Company (1954) gibi petrol şirketlerinin kurucu ortağı oldu.

CIA BAŞKANLIĞI YAPTI

1959'dan itibaren Houston'da Cumhuriyetçi Parti'de etkin görev aldı. 1966'da Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi'ne seçildi. 1970'te bu sandalyeyi bırakarak Senato seçimlerine katıldıysa da başarısız oldu. Başkan Richard Nixon, Bush'u ABD'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçiliğine atadı. Birçok görevde bulunan Bush, 1976-1977 yıllarında Merkezi Haberalma Örgütü'nün (CIA) başkanlığını da yürüttü. 1980'de Ronald Reagan'ın mevcut başkan Jimmy Carter'a karşı kazandığı seçim zaferiyle Bush da başkan yardımcısı oldu. 1985'te Reagan'ın kalınbağırsağındaki urun alınması amacıyla ameliyat edilmesi nedeniyle ABD tarihinde başkanlık yetkilerini devralan ilk başkan yardımcısı oldu.

CUMHURİYETÇİLERİN TEK ADAYIYDI

1988 başkanlık seçimlerinde neredeyse rakipsiz biçimde partisinin adayı oldu ve Demokrat Parti'nin adayı Yunan asıllı Massachusetts Valisi Michael Dukakis karşısında halkın yüzde 54'ünün oyunu alarak seçimi kazandı.

PANAMA İŞGALİNİN EMRİNİ VERDİ

Aralık 1989'da, ABD'de uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan Panama lideri General Manuel Antonio Noriega'yı devirmek amacıyla ABD kuvvetlerinin bu ülkeyi işgal etmesi emrini verdi. Öte yandan Nikaragua'nın demokratik seçimlere yönelmesi üzerine ABD'nin bu ülkedeki ayaklanmacılara yönelik yardımını kesti. Doğu Avrupa'daki köklü siyasal dönüşümleri destekleyen Bush, Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov'la birkaç kez buluşarak karşılıklı silahsızlanmada çok önemli adımlar atılmasını sağlayan antlaşmalara imza koydu.

IRAK'IN KUVEYT İŞGALİ VE KÖRFEZ SAVAŞI

Irak'ın 2 Ağustos 1990'da, Kuveyt'i işgal etmesi üzerine Bush, Birleşmiş Milletler'in (BM) desteğiyle ABD öncülüğünde geniş bir uluslararası ittifakın oluşmasını sağladı. Irak'ın BM ambargosuna karşın çekilmemesi üzerine Basra Körfezi'nde konuşlandırılmış ABD askerlerinin sayısını birkaç ay içinde yaklaşık 500 bine çıkardı. 17 Ocak 1991 gecesi ABD hava saldırısıyla başlayan Körfez Savaşı 28 Şubat'ta son buldu. Savaştan sonra 12 yıl Irak'a ambargo uygulandı ve Irak'ın kuzeyinde (36.Paralel) Irak'a ait uçakların uçması yasaklandı.

60 MİLYAR DOLARLIK SAVAŞ

Bush'un Irak'a yönelik gerçekleştirdiği Birinci Körfez Savaşı, "Çöl Fırtınası Harekâtı" adıyla da anıldı. Bush, Irak Savaşı'nda, II. Dünya Savaşı'ndan sonra en geniş çaplı askeri koalisyon gücünün ortaya çıkmasını sağladı. Bu savaşta ABD'nin yanısıra Birleşik Krallık, Fransa, Suriye, Mısır ve Suudi Arabistan öne çıkan isimler oldu. Suudi Arabistan savaşın 60 milyar dolar tutan maliyetinin 36 milyarlık kısmını tek başına karşıladı. Körfez Savaşı, dünya savaş tarihine, televizyonlardan canlı izlenen ilk savaş olarak geçti. Baba Bush, 1993 yılında Demokratlar'ın başkan adayı Bill Clinton'a mağlup olarak siyaset sahnesinden çekildi.

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