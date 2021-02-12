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HaberlerGündemGüvenlikEen Bülbül için... Son dakika: Eren Operasyonlarının bilançosu açıklandı!
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Eren Operasyonlarının bilançosu açıklandı!

11 Ocak 2021'de başlatılan Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, 58 işbirlikçinin yakalandığı, 213 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı, Eren-10 Gabar Operasyonu'nun da başlatıldığını açıkladı

Een Bülbül için... Son dakika: Eren Operasyonlarının bilançosu açıklandı!
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde “EREN-10 GABAR” Operasyonu başlatıldığını açıkladı.

1073 PERSONEL GÖREV ALIYOR

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.073 personelin görev aldığı bildirildi.

58 İŞBİRLİKÇİ YAKALANDI

Yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında, bugüne kadar toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, 58 işbirlikçi yakalanmış, 213 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Eren Operasyonlarının, Türk halkının desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiğine dikkat çekildi.

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