Süper gıdalar (super foods) insan sağlığına son derece faydalı, en kuvvetli ve konsantre formda besin değerlerine sahip gıdalara verilen ad. Peki süper gıdalar nelerdir? Sağlık ve Beslenme Danışmanı Aslı Çakar yazdı...
1
1|8
Süper gıdalar (super foods) insan sağlığına son derece faydalı, en kuvvetli ve konsantre formda besin değerlerine sahip gıdalara verilen addır. Süper gıdalar bizlere enerji, kuvvet ve dayanıklılık verir. Bağışıklık sistemini güçlendirici ve tüm hastalıkların baş sebebi olarak bilinen kronik enflamasyona engel olur. Vücuttan toksinlerin arınmasına yardımcı olarak ve bedeni alkalize ederek detoks görevi görür.
2
2|8
İşte bu mucize besinlerden bazıları:
Deniz Yosunu, Kelp
İyot, magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi mineraller bakımından çok zengin olan yosunlar, içerisindeki yüksek lif oranıyla sindirim sistemine yardımcı olurlar. Tiroit ve hormonal aktiviteyi güçlendirirler. Birçok kansere karşı koruyucu etki gösteren yosunlar, araştırmalara göre özellikle meme kanserine karşı riski azaltmaktadır.
3
3|8
Micro Algler, Spirulina ve Chlorella
Dünyanın en yüksek mineral oranını içeren vejetaryen protein kaynağı olan algler, ek olarak kan şekerini dengelemeye yardımcı olur, kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürücü etkiye sahiptir.
4
4|8
Maca Tozu
Peru’da yüzyıllardır tüketilen temel besin maddesi olan maca (ma.ka) kök bitkisi, enerji, dayanıklılık ve doğurganlığı artırma özeliğine sahiptir. Kemik sağlığına iyi gelen maca, osteoporozu engeller. Hafızayı güçlendirir. Yüksek oranda lif ve aynı zamanda yüksek protein değerine sahiptir. Yeşil çay türü olan macha (ma.ça) tozu ile karıştırılmamalıdır.
5
5|8
Kakao Çekirdeği ve Ham Kakao Tozu
Amazon ormanları ağaçlarının meyvesi olan kakao, dünyanın en yüksek antioksidan seviyesine sahip bitkidir. Magnezyum, demir ve lif bakımından zengin olan kakao, kalp ve kemik sağlığına faydalıdır. Kakao tozu alırken ham kakao (cacao) olmasına dikkat edilmelidir çünkü hazır paketlerde satılan ve paketlenmiş çikolatalar içerisinde bulunan kakao (cocoa), yüksek işlem görerek sağlığa yararlı enzim ve mineralleri kaybeder.
6
6|8
Kenevir Tohumu (Hemp)
Protein yapı taşı olan 20 adet amino asitin 10 adetini vücut kendisi üretemez ve bu sebeple besinlerden almamız gerekir. Hayvansal gıdalar tam protein (10 amino asit bir adet gıdada bir arada bulunur) bitkiler ise tam olmayan (1 adet gıdada bütün amino asitler bulunmaz), proteinlerdir. Kenevir tohumu ise, tüm esansiyel proteinleri bir arada bulunduran olan çok nadir bitkilerden biridir. Vejetaryen bir protein kaynağı olan kenevir tohumu, demir, çinko, fosfor, magnezyum bakımından zengindir. Ek olarak beyin sağlığı için çok önemli olan omega 3 yağ asitlerini bulunduran, tam anlamıyla gerçek bir süper gıdadır.
7
7|8
Mantarlar:
Kansere karşı koruyucu etkiye sahip mantarlar, araştırmalara göre aromataz inhibitör etkileri sayesinde (fazla östrojen üretimini engeller) meme kanseri riskini yüzde 64 oranında düşürmektedir. Anjiogenik aktiviteleriyle abnormal hücrelerin kan damarlarına ulaşmalarına ve beslenip büyümelerine engel olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve kronik enflamasyonu düşürür.
8
8|8
Diğer süper gıdalar arasında ginseng, ashwaganda, chia tohumu, goji berry (kurt üzümü), aynı zamanda çok yakından tanıdığımız zencefil, zerdeçal, fesleğen (reyhan), zeytin yağı, kefir, yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler, baklagiller, soğan ve sarımsak, yaban mersini, gerçek ham bal (ısıl işlem görmemiş şekerli su ile beslenmemiş arıların balı), arı poleni gibi sayısız gıdalar bulunmaktadır. Özetlemek gerekirse, aslında doğanın yarattığı bütün besinler insan sağlığına sayısız faydası olan birer süper gıdadır. Aslında süper gıda aramak için çok uzağa bakmaya gerek yok ve ülkemizde bulunan sayısız süper gıdalarla (zeytin, zeytin yağı, sayısız sebze ve meyve, baklagiller, kefir ve yoğurt, bal, badem, fındık ve fıstık gibi kuruyemişler vb.) sağlığımızı koruyup sağlıklı beslenmek o kadar da zor ve pahalı değil.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.