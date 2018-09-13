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Kenevir Tohumu (Hemp)

Protein yapı taşı olan 20 adet amino asitin 10 adetini vücut kendisi üretemez ve bu sebeple besinlerden almamız gerekir. Hayvansal gıdalar tam protein (10 amino asit bir adet gıdada bir arada bulunur) bitkiler ise tam olmayan (1 adet gıdada bütün amino asitler bulunmaz), proteinlerdir. Kenevir tohumu ise, tüm esansiyel proteinleri bir arada bulunduran olan çok nadir bitkilerden biridir. Vejetaryen bir protein kaynağı olan kenevir tohumu, demir, çinko, fosfor, magnezyum bakımından zengindir. Ek olarak beyin sağlığı için çok önemli olan omega 3 yağ asitlerini bulunduran, tam anlamıyla gerçek bir süper gıdadır.