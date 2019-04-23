Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından her yıl hazırlanan patent raporunun 2018 yılı sonuçları açıklandı. Avrupa ve dünya genelindeki patent başvurularından derlenen rapora göre; 2018’de yapılan patent başvuru sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 4.6’lık artış gösterdi.

Patent başvurusunda en çok artış gösteren ülkeler ABD (yüzde 25) ve Japonya (yüzde 13) oldu. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 50 ülkenin yer aldığı EPO 2018 raporuna göre, geçen yıl yapılan patent başvuru sayılarında pozitif yönde bir yükseliş yaşandı. 2017’de dünya genelinde yapılan patent başvuru sayısı 166 bin 594 iken 2018 yılında bu rakam yüzde 4.6 artışla 174 bin 317’ye yükseldi.

Rapora göre, patent başvurularında yaşanan yüzde 4.6’lık artış ülkeler bazında değerlendirildiğinde ABD yüzde 25 oranla en çok artışın yaşandığı ülke oldu. ABD’yi sırasıyla Japonya (yüzde 13),Çin (yüzde 5) ve Kore (yüzde 4) takip etti. EPO ülkeleri içinde en çok artış gösterenler ise Almanya (yüzde 15),Fransa (yüzde 6),İsviçre (yüzde 5),Hollanda (yüzde 4),İngiltere (yüzde 3),İtalya (yüzde 3) ve İsveç (yüzde 2).

SON 10 YILDA PATENT LİGİ NASIL DEĞİŞTİ?

Verilere göre en çok patent başvurusu teknoloji alanlarında yapıldı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi tıbbi teknoloji en çok başvuru yapılan kategori olarak ilk sırada yerini aldı. Tıbbi teknolojiyi sırasıyla; dijital iletişim, bilgi teknolojileri ve elektrikli aletler makine ve enerji alanları takip etti.

EN ÇOK PATENT BAŞVURUSU YAPAN MARKA…

Raporun en ilgi çekici verilerinden biri de “En çok patent başvurusu yapan markalar” kategorisi oldu. Verilere göre Siemens, 2493 patent başvurusuyla ilk sırada yer aldı. 2485 başvuru ile Huawei ikinci, 2449 başvuruyla Samsung üçüncü, 2376 başvuruyla LG dördüncü oldu.

TÜRKİYE’DE GERİLİYOR….

EPO 2018 raporuna göre Türkiye’den yapılan Avrupa patent başvurularında bir önceki yıla göre gerileme yaşanması ise dikkat çekti. Türkiye’nin patent başvuru sayısı 2017 yılında 911 iken bu sayı 2018’de 572’ye düştü. Türkiye bu sayıyla 50 ülke arasında 23. oldu.

Araştırmada ülkenin nüfusuna oranla yapılan sıralamada ise Türkiye kendine 37. sırada yer bulabildi. 2018’de Türkiye’den 1 milyon kişi başına sadece 7 patent başvurusu yapılırken, bu alanda ilk sırada ise 1 milyon kişi başına 966 patent başvurusu yapılan İsviçre yer aldı.

YÜZDE 11’LİK ARTIŞ, ÜLKE EKONOMİSİNİ YÜZDE 1 BÜYÜTÜYOR

Rapor verilerini değerlendiren Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, patent başvurularındaki yüzde 11’lik büyümenin, ülke ekonomisinin yüzde 1’lik büyümesine etki ettiğini ve Türkiye’nin dünya ligine girmesi için bu alanda bir an önce hareket geçip, sıkı önlemler alması gerektiğini belirtti.

Bölgesel konumu itibariyle yabancı şirketlerin Türkiye’de marka ve patent sayılarını artırdığının da gözlendiğini ifade eden Yamankaradeniz, “Geçen yıl Avrupa Patent Ofisi’nde tescili gerçekleştirilen 10 bin 845 yabancı patent Türkiye'ye giriş yaptı” dedi.